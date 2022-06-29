CHP Ekonomi Masası, Ankara Toptancı Hali'ni Ziyaret Etti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Ekonomi Masası heyeti ile birlikte Ankara Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Öztrak, " Hükümet, 'bir uyusak' diyor. Vatandaş, 'şu kabustan bir an evvel uyansak' diyor. Vatandaş, 'şu kabustan bir an evvel uyansak' diyor. Üreticinin eline bir şey kalmıyor. Kimse kazanmıyor. İnsanlarda hiçbir şey alacak güç kalmadı. Tencere boş, cüzdan boş. Sıkıntı büyük. Ama herkeste bir umut var. 'Bu kabustan uyanacağız' diyor" açıklamasını yaptı.

CHP Ekonomi Masası heyeti, bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında; Ankara Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Heyet; hal esnafının sorunlarını dinledi, CHP'nin sorunlar karşısındaki çözüm önerilerini aktardı.

CHP Sözcüsü Öztrak, ziyaretlerinin ardından heyet üyeleri ile birlikte açıklama yaptı. Öztrak, şunları söyledi:

"VATANDAŞ MEYVE ALAMIYOR, ALABİLİRSE SEBZEYE YÜKLENİYOR: Bugün; Ankara Hali'ni ve Ankara Hali'ndeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Karşılaştığımız manzara şu: Hükümet, 'bir uyusak' diyor. Vatandaş, 'şu kabustan bir an evvel uyansak' diyor. Hal esnafı ile konuştuk; meyve-sebze fiyatları almış başını gitmiş. 'Geçen senenin yarısı kadar meyveyi zor satabiliyoruz', diyorlar. Ama baktığınız zaman; satış fiyatları geçen senenin iki katı, üç katı. Vatandaş meyve alamıyor. Alabilirse sebzeye yükleniyor. Ulaştırma masrafları çok yüksek. Ambalaj masrafları çok yüksek. Üreticinin eline bir şey kalmıyor. Meyveyi, sebzeyi toplama masrafları çok yüksek. Tarlada mazot yüksek, ilaç yüksek. Üreticinin eline bir şey kalmıyor.

BUNLAR KİME GİDİYOR? İLGİSİZ CEPLERE GİDİYOR: Haldeki esnafın eline bir şey kalmıyor. Pazarcılar, marketçilerle karşılaştık; onlar da dertli. Onlar da 'bizim elimize hiçbir şey kalmıyor' diyor. Dolayısıyla; 'Bunlar kime gidiyor' dediğiniz zaman; işte bunlar yanlış politikalar sonucunda başkalarının, hiç ilgisiz ceplere gidiyor. Kimse kazanmıyor.

TENCERE BOŞ, CÜZDAN BOŞ. SIKINTI BÜYÜK: 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' dediler. Hayat pahalılığını, enflasyon canavarını hortlattılar. Şimdi bugün baktığımız zaman insanlarda hiçbir şey alacak güç kalmadı. Tencere boş, cüzdan boş. Sıkıntı büyük.

HERKES, 'BU İŞ BİTECEK' DİYOR: Ama herkeste bir umut var. Herkes de diyor ki, 'bu iş bitecek. Bu kabustan uyanacağız, artık geliyor gelmekte olan' diyor. Biz milletimizin sıkıntılarını bitirmeye, dertlerine derman olmaya kararlıyız. Bunun için elimizde projelerimiz var. Bizim programımız var. Bunları da vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. En kısa zamanda insanlarımızı, milletimizi düzlüğe çıkarmak, rahat ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

ANKA / Güncel