Chp, "Eğitim Buluşmaları" Kapsamında Hatay'da... Özçağdaş, "210 Okul Yıkılmış Ama 18 Ayın Sonunda Yaptırılmış Bir Tek Okul Yok"

(HATAY) - CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde "Eğitim Buluşmaları" düzenliyor. Buluşmaların ilk durağı olan Hatay'da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, " Hatay'da 18 ayın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılmış bir tek okul yok. 210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok. 88 okul prefabrik olarak hizmet veriyor. Hayırseverler sayesinde yapılmış, hayırseverler olmasa o 88 prefabrik okul da olmazdı" dedi.

CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde "Eğitim Buluşmaları" düzenliyor. Buluşmaların ilk durağı 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay, oldu.

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın başkanlığında yapılan buluşmalarda, eğitim alanından yetkililer ve eğitim sendikalarının başkanları dinlendi. Eğitimcilerle görüştükten sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren'i ziyaret eden Özçağdaş, daha sonra parti yöneticleri ve beraberindeki milletvekilleri ile CHP İl koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi binasının Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini belirten Özçağdaş, bu lisenin öğrencilerinin ise Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu öğrencileriyle aynı binaya taşındığını bildirdi.

Hatay'da yıkılan okulların yerlerine yenisinin yapılmadığına dikkati çeken Özçağdaş, Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu önünde yaptığı basın açıklamasında, "6 Şubat'ta ülkemizin en yıkıcı facialarından birini yaşadık. Bugün 6 Şubat depremlerinin 18'inci ayı. Bu hareketimizi 6 Ağustos'ta başlatmamızın nedeni bu. İktidarın verdiği onca söze rağmen geldiğimiz nokta tam bir hayal kırıklığı. Hatay'da 210 okul yıkıldı. 180 okul orta hasarlı. Güçlendirme çalışmaları başlamış. Hasarı çok az olan 422 okulun çeşitli bakım ve onarımı yapılmış. Maalesef Hatay'da 18 ayın sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılmış bir tek okul yok. 210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok. 88 okul prefabrik olarak hizmet veriyor. Hayırseverler sayesinde yapılmış, hayırseverler olmasa o 88 prefabrik okul da olmazdı. Aileler bu ortam içerisinde çocuklarının iyi eğitim alamayacaklarını düşündükleri için başka kentlere göçüyorlar. Oralarda hayata tutunmaya çalışıyorlar" dedi.

"Birçok okul emniyet, adliye ve kaymakamlığa tahsis edilmiş durumda"

Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamda 125 birleştirilmiş okulumuz var. Bu çocukların sabahın erken saatlerinde okula gelip, gece karanlığında evine dönmesi demek. Bir okulun olacağı yerde iki okulun olması demek. Birleştirilmiş okul öğrencilerin daha az ders alması demek. Bu da dört yılın sonunda bir yıl kaybetmeleri demek. Hatay'da 218 konteyner kent var. Okul idarecileri oralarda görevlendiriliyorlar. Yani hem okulda hem de konteyner kentlerde görevlendiriliyorlar. Okul yöneticilerimiz deprem bölgesinde zaten ciddi problemler yaşıyorlar. Okulların durumu ortadayken bir de konteyner kentlerde görevlendiriliyorlar. Depremin 18'inci ayında emniyet mensuplarımız kendi binalarına geçemediler. Binaları yok. Türkiye'nin anadolu liseleri arasında ilk 50 içerisinde olan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi binasında İl Emniyet Müdürlüğü var. Çünkü bunların inşaatına başladıkları emniyet müdürlüğü binası depreme dayanıksız olduğu için daha bina bitmeden yıkılma kararı alındı. Nerede çalışacak bu polisler? Türkiye'nin en önemli anadolu liselerinden biri küçücük bir okula sıkıştırılmış durumda. Peki Hatay'da geleceği nasıl kuracağız bu durumda? Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi ile Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu gibi birçok önemli eğitim kurumu birleştirilmiş durumda. Birçok okul emniyet, adliye ve kaymakamlığa tahsis edilmiş durumda."

"Okul saatlerinde bu yıkmlar çocukların travmalarını tetikliyor"

Ders saatleri içerisinde hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini belirten Özçağdaş, bu durumun öğrencilerin travmalarını tetiklediğini ifade etti.

Hak sahibi olmayan öğretmenlerin kaldıkları konteynerlerdan çıkartılmak istendiğini söyleyen Özçağdaş, "Toplam 23 bin 500 öğretmenimiz var, barınma desteği verilen sayısı 2 bin 600. Geçtiğimiz günlerde hak sahibi olmayan öğretmenlerin kaldıkları konteynerleri boşaltması talimatı verildi. Bu kente gelip hizmet vermek isteyen öğretmenlere 15 Ağustos'a kadar boşaltılması söyleniyor. Hatay'ın her yerinde molozlar var. Yıkımlar okul saatlerinde yapılıyor. Böylesi travma yaşanmış bir yerde okul saatlerinde bu yıkmlar çocukların travmalarını tetikliyor. Bununla beraber çıkan toz ve azpes çocukların sağlıklarını tehdit ediyor. Burada bakanlığın çocuklara yönelik psikososyal desteği yok. Sürekli korkuları tetiklenen çocuklarımızın bu sorunları tetiklenmeye devam ediyor. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçları ise hiç gündeme gelmiyor. Deprem bölgesinde yaşayan çocuklar diğer illerde yaşayan çocuklar gibi merkezi sınavlara giriyorlar. Bu sınavlarda haksız rekabetle yarışmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.