CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Ramazan Bayramı'nı kutladı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazgan, paylaşmanın ve bir arada olmanın güzelliğini hatırlatan bayramlarda küskünlüklerin kenara bırakılarak sevinçlerin paylaşıldığını belirtti.

Seçimlerin olumlu sonuçlandığına değinen Yazgan, "'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' diyen, her daim bizlere yol gösteren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkemize gerçek baharı getirene kadar çalışmaktan geri durmayacağız. Şeker tadında nice bayramlar geçirmek dileğiyle tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Akın

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da tüm Edirnelilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Akın, mesajında, kentin ilk kadın Belediye Başkanı olarak görevine başladığını ve tüm vatandaşların adil hizmet alması için çalışacağını belirtti.

Çocuklar, gençler ve kadınların aydınlık yarınları için mücadele edeceğini ifade eden Akın, "Birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirdiğimiz ramazan ayını ise tamamladık. Şimdi Ramazan Bayramı ile birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirecek, hep birlikte sevgiyi, iyiliği ve bereketi paylaşacağız. Huzurun, barışın ve kardeşliğin şehrinde herkesin mutlulukla yaşayacağımız bir bayram geçirmesi ise en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanvekili Akıncı

AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı da Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemi için birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını diledi.

Akıncı, mesajında, bayramın dayanışma duygularını yoğunlaştırdığını belirtti.

Ramazan ayının sabır, hoşgörü ve yardımlaşma gibi güzel duygularla dolu olduğunu ifade eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu ay boyunca birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Şimdi ise bayramın bereketiyle bir kez daha sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Bayram sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu özel gün Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm İslam aleminin birliğine barış, huzur ve mutluluk getirsin."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Tekin, mesajında, bayramın tüm dünyaya huzur getirmesini diledi.

İsrail'in Kudüs ve Gazze'de masumları katlettiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Her ne kadar hüzün ve sıkıntılara gark olmuş olsak da unutmayalım ki her bayram bir muştudur, yarınlara dair taze ve güçlü bir umuttur. Bayram vesilesiyle bir hususu da sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Sizlerden, bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim."