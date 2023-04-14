CHP Edirne milletvekili adayları seçim çalışmalarına başladı

CHP Edirne milletvekili adayları esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, geçen hafta milletvekilliği adaylık sürecinin tamamlandığını söyledi.

CHP adaylarının kesinleşmesinin ardından seçim çalışmalarının startının verildiğini belirten Kahraman, "Bugün merkez ilçe ve Uzunköprü ilçesinde çalışmalar yapacağız. Tüm ilçelerdede aday arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yapacağız. Bugün itibarıyla iktidara 29 günümüz kaldı. Biz buna çok inanıyoruz, buradan da çok ciddi oyla katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Kahraman, gazetecinin sorusu üzerine, CHP Edirne 1. sıra milletvekili adayı Ediz Ün'ün çalışmaya Uzunköprü ilçesinde katılacağını dile getirdi.

CHP Edirne 2. sıra milletvekili adayı Ahmet Baran Yazgan da çalışmalara daha önce başladığını ancak adaylığının belirlenmesiyle daha güçlü ve beraber olarak çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Seçim sürecinde tüm Edirnelilere ulaşacaklarını belirten Yazgan, destekleri için CHP Edirne teşkilatına teşekkür etti.

CHP Edirne 3. sıra milletvekili adayı Ufuk Kanışkan ve 4. sıra milletvekili adayı Ahmet Erken, sıkılmadık el bırakmayacaklarını, hedeflerinin mutlak iktidar olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları ve partililer esnafı ziyaret etti.