CHP Edirne İl Başkan Vekili Oğuz Saç'tan Yargı Kararına Tepki

Güncelleme:
CHP Edirne İl Başkan Vekili Oğuz Saç, İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili verilen yargı kararını siyasi bir karar olarak nitelendirerek, kararı yok hükmünde saydıklarını belirtti. Mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Saç, CHP'nin Kuruluş Haftası'nı kutlayacaklarını açıkladı.

CHP Edirne İl Başkan Vekili Oğuz Saç, CHP İstanbul İl Başkanlığıyla ilgili verilen yargı kararının siyasi bir karar olduğunu ileri sürdü.

Saç, İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında, mahkemenin verdiği kararın yok hükmünde olduğunu belirtti.

Mücadelelerinin süreceğini aktaran Saç, "CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz." dedi.

CHP'nin siyasi mücadele programına devam ettiğini belirten Saç, CHP'nin 4-9 Eylül haftasını "Kuruluş Haftası" olarak kutlayacağını kaydetti.

Açıklamaya, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
