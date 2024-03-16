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CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın Projelerini Tanıttı

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CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği proje tanıtım toplantısında Edirne'nin gelişimine yönelik çalışmalarını anlattı. Akın, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Projelerini tanıtan Akın, Edirne'yi geliştirecek birçok çalışma yapacaklarını söyledi.

Dirençli kentler, temiz suya erişim, toplu taşıma ve ulaşım gibi alanlarda vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçireceklerini belirten Akın, "kapalı pazar alanları projesi", "çalgıcı mektebi ve zanaatkarlar projesi", "kız öğrenci yurtları", "spor merkezleri", mahalle konakları, ve "kent lokantası" projelerinden bahsetti.

Kentin birlik ve beraberlikle yöneteceklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Hepinizi bu güzel cumhuriyet şehrine sahip çıkmaya, hep birlikte bu aydınlık yolda adımlarımızı sağlamlaştırmaya çağırıyorum. Yıllardır bu kentin sokaklarındayım. Edirne'mizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını biliyorum. Bu kentte çok güzellikler yaşadım, çok güzel anılar biriktirdim. Bu kent için hedeflerimiz var, bunları gerçekleştirecek gençliğimiz, enerjimiz ve karalılığımız var. Bu kente için yapacak çok işimiz var."

Konuşmaların ardından il genel meclisi ve belediye meclisi adayları tanıtıldı.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün ile İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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