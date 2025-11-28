CHP, Dış Politikada Atatürk'ün Yolunda İlerleyecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Türkiye'nin dış politikasını CHP iktidarında güçlendireceklerini belirterek "Kurumsal kimliğimizle çelişmeyeceğiz, tarihsel yönelimimizle çelişmeyeceğiz. İki ayrı yöne birden aynı anda gitmeye kalkışmayacağız. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yoldan ilerleyeceğiz. Ayaklarımızı Türkiye'ye basarak başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünya ülkelerine vizesiz seyahat hedefine en gerçekçi yoldan, en kısa sürede varacağız. Çünkü yurttaşının serbestçe seyahat edemediği bir ülke dünya ile rekabet edemez. Oysa biz Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız" diye konuştu.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak. Kürsüde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, dış politikanın şahsi tercihlere ve kısa vadeli iktidar hesaplarına teslim edildiğini belirterek, "Oysa ülkemizin 100 yıllık cumhuriyet deneyimi, köklü hariciye geleneği ve liyakate dayalı bir diplomasi birikimi var. Biz bu cumhuriyetçi geleneği ayağa kaldıracağız. Bunu nasıl yapacağız? Barış ve refah üreten bir dış politikayla ülkemizi güçlendirerek ve dış politikayı kişilerin gündelik çıkarlarına değil, denge denetleme mekanizmalarına dayandırarak ahde vefa ilkesi bize yol gösterecek. Sözümüzün ağırlığı olacak" dedi.

Cumhuriyetin saygınlığını uzgörülü, güvenilir ve proaktif dış politika aracılığıyla yeniden kuracaklarını söyleyen Tan, "Kurumsal kimliğimizle çelişmeyeceğiz, tarihsel yönelimimizle çelişmeyeceğiz. İki ayrı yöne birden aynı anda gitmeye kalkışmayacağız. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı yoldan ilerleyeceğiz. Akılcılığı ve çağdaşlığı kendimize rehber edineceğiz. Akılcılıkla fırsatçılığı, pragmatizmle oportünizmi karıştırmayacağız. Sahici ve gerçekçi olacağız. Hayaller peşinde koşmayacağız. İş birliğini ve dayanışmayı önceleyeceğiz" diye konuştu.

"CHP iktidarında biz Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız"

CHP'li Tan, jeostratejik konum ve sınamaların demokrasiyi, ifade özgürlüğünü ve hukuk devletini sarsmasına gerekçe yapmayacaklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Utanç verici vize sorununa gelince Türkiye CHP iktidarında yasaksız bir laik hukuk devleti olacak. Ayaklarımızı Türkiye'ye basarak başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünya ülkelerine vizesiz seyahat hedefine en gerçekçi yoldan, en kısa sürede varacağız. Çünkü yurttaşının serbestçe seyahat edemediği bir ülke dünya ile rekabet edemez. Oysa biz Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız. CHP iktidarında pasaportumuz saygın, ülkemiz refah içinde olacak. Tüm sorunlarımızın çözümünde mümkünü makulde aramayı, uzlaşmacı ve yaratıcı olmayı, müzakereci bir yaklaşımı benimseyeceğiz. Dış politika deyince akla ulusal çıkarlar, devletler arası ilişkiler ve güvenlik geliyor. Biz de bu öncelikleri yadsamıyoruz ancak CHP'nin dış politikası öncelikle insan odaklı ve yurttaş odaklı olacak. Hedefimiz dış politikayla yurttaşın güvenliğine ve refahına katkı sunmak olacak. Bu nedenle bizim için Avrupa Birliği üyeliği yalnızca bir tercih değil. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yönümüzü belirleyecek bir stratejidir."