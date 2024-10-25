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CHP Dış Politika ve Güvenlik Politikalari Toplantısı Sonuçlandı

CHP Dış Politika ve Güvenlik Politikalari Toplantısı Sonuçlandı
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CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yapılan terörist saldırıyı ve sonrasındaki gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Toplantıda güvenlik ve dış politika konuları geniş bir şekilde değerlendirildi.

(ANKARA)- CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terörist saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından saat 11.00'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de yer aldı.

21 kişiden oluşan ve yaklaşık dört saat süren Ortak Danışma Kurulu toplantısında, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terörist saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeler etraflıca ele alındı. Emekli büyükelçiler, emekli general ve amiraller ile güvenlik uzmanlarının da katıldığı toplantıda, ayrıca Orta Doğu coğrafyasında yaşananlar başta olmak üzere güvenlik, savunma ve dış politika alanındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramankazan Dış Politika Havacılık Politika Güvenlik Savunma Güncel Terör TUSAŞ

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