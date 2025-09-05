CHP'den YSK'nın Kongre Kararına Destek

Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin İstanbul ilçe kongrelerinin devamı yönündeki kararına ilişkin olarak, "Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla 'Bu yetki bana aittir. Sen bana ait bir yetkiyi kullanamazsın' dedi aslında. Doğru bir karar verdi. Kendi varlığını da kabul ettirdi böylelikle Yüksek Seçim Kurulu. Hukuka uygun kıymetli bir karar olarak nitelendiriyoruz ve görüyoruz" ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir İlçe Seçim Kurullarının CHP'nin başlayan ilçe kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararların "tam kanunsuzluk" nedeniyle kaldırıldığını ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verildiğini açıkladı. Yener, CHP'nin İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karara yaptığı itirazıın ise reddedildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, YSK'nın kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çiftci Binici, şunları kaydetti:

"Öncelikle zaten İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 39. Olağan Kongre sürecine ilişkin vermiş olduğu durdurma kararının yanlış olduğunu, görevli olmayan bir mahkeme tarafından verildiğini zaten dile getirmiştik. Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla 'Bu yetki bana aittir. Sen bana ait bir yetkiyi kullanamazsın' dedi aslında. Doğru bir karar verdi. Kendi varlığını da kabul ettirdi böylelikle Yüksek Seçim Kurulu.

Dolayısıyla siyasi partilerin iç işleyişleri, faaliyetleri zaten seçim kurulları eliyle sürdürülen bir durum. Seçim kurulları üzerinden olan sürecimiz devam edecek. O yüzden hukuka uygun kıymetli bir karar olarak nitelendiriyoruz ve görüyoruz.

Orada devam eden sürecimiz vardı. O sürecin de aslında sağlıklı yürüdüğünü YSK tescillemiş oldu. Tam da bu noktada 2 yıl önce, yani tam İstanbul İl Kongresi'nin yapma aşamasında geldiğimiz süreçte bir mahkeme eliyle 'Biz sizi zaten yenemiyoruz. O yüzden biz böyle şekillendiririz' diye İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanmasını aslında kısmen de olsa yanlış buldu.

"'Yargılama sürecine ben müdahale etmeyeyim' dedi"

Sadece buna ilişkin talebimizin reddini şöyle yorumlamak gerekir: Orada devam eden bir yargılama süreci var. O yargılama sürecine de 'Ben müdahale etmeyeyim. Çünkü o da onun görevi' diye düşünmek, değerlendirmek lazım. Ama en nihayetine geldiğimizde 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili bir mahkeme değil. Çünkü siyasi partiler tüzel kişiliklerini Ankara'dan, genel merkezleri üzerinden sürdürür. Dolayısıyla Ankara mahkemeleri yetkilidir.

Bugüne kadar partimize açılmış dört İstanbul İl Kongresi'nin iptali için dava var. Bu davalar yetksizlikle, bakın görev konusuna girmiyorum bile, yetki ilk bakacakları husus ve kamu düzenine ilişkindir. Bir yetki talebini mahkeme resen değerlendirir. Yetkisizlikle Ankara'ya geldi bu davalar ve aslında Ankara'nın bakması lazım. Dolayısıyla İstanbul İl Kongresi'ne yönelik Ankara'da görülecek davaların da reddedileceğini değerlendiriyorum. Bugüne kadar Ankara mahkemeleri hukuka uygun olarak hareket ettiğini gördük, bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir."