CHP'den YHT Bilet Sıkıntısına İlişkin Soru Önergesi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Yüksek Hızlı Tren seferlerinde bilet bulamayan vatandaşlar için Ulaştırma Bakanı'na Meclis'te soru önergesi sundu. Karasu, sefer ve tren seti sayısının artırılmaması nedeniyle yaşanan sorunları gündeme getirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Yüksek Hızlı Tren seferlerinde vatandaşların bilet bulamamasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi sundu. Ankara YHT Garı'nı yapanlara dolar bazında 8 yıl boyunca 46 milyon yolcu garantisi ödemesi taahhüt edildiğini belirten Karasu, "Yolcu sayısı yoğunluğu ile garantilerin her yıl artış olacağı bilinmesine ve öngörülmesine karşın, YHT sefer ve tren seti sayısının yeterince artırılmamış olmasının gerekçeleri nelerdir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yolcu yoğunluğu ve garantilerde her yıl artış olacağı öngörülmesine karşın YHT hatlarında sefer ve tren setlerinin sayısının yeterli oranda artırılmamasını ve bilet sıkıntısı yaşanmasını Meclis gündemine taşıdı.

"Olan yine vatandaşa oluyor"

Karasu, "TCDD, 2024 yılında 36 milyar 595 milyon lira zarar etti. Uzun yıllardır da zarar ediyor. Bu zararın sebebi kötü yönetim, liyakatsiz kadrolar ve ballı ihalelerle zengin edilen yandaş müteahhitler. Ankara'da Kolin-Limak-Cengiz İnşaat ortaklığıyla yaptırılan YHT garı için verilen yolcu garantisi nedeniyle son sekiz yılda 69 milyon 352 bin dolar garanti yolcu parası ödendi. Ankara YHT Garı'nı yapanlara dolar bazında 8 yıl boyunca 46 milyon yolcu garantisi ödemesi taahhüt edildi. Ancak vatandaşlar, hızlı tren için günler öncesinden bilet talep etmelerine rağmen bilet bulamıyor. Yeterli sayıda sefer olmadığı gerekçesiyle vatandaşlar yolculuk yapamıyor. Ama bir taraftan da vatandaşların cebinden, bu garı kullansa da kullanılmasa da firmaya milyonlarca dolar ödemeye devam ediyor. Yani olan yine vatandaşa oluyor" dedi.

Karasu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, "Her bir yıl ve hat ayrı ayrı gösterilmek üzere YHT trenlerin yolcu garantisi sayısı, gerçekleşen yolcu sayısı, toplam sefer sayısı ve hak ediş tutarı nedir? Yolcu sayısı yoğunluğu ile garantilerin her yıl artış olacağı bilinmesine ve öngörülmesine karşın, YHT sefer ve tren seti sayısının yeterince artırılmamış olmasının gerekçeleri nelerdir? Talep edilen ve gerçekleşen yolcu sayısı ile tren set ve sefer sayısı arasındaki oran nasıldır?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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