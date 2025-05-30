CHP'den Yeni İnfaz Düzenlemesine Sert Tepki

CHP'den Yeni İnfaz Düzenlemesine Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Meclis'e sunulan yeni infaz düzenlemesinin kadınların ve çocukların yaşam hakkını tehdit ettiğini belirterek, yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Meclis'e sunulan yeni infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yasa geri çekilmeli, cezasızlığa değil adalete dayalı bir infaz düzeni oluşturulmalıdır. Kadınların ve çocukların yaşamı sadece siyasetin konusu değil, insanlığın sorumluluğudur" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Meclis'e sunulan yeni infaz düzenlemesine tepki gösterdiği bir açıklama yaptı. Nazlıaka şunları kaydetti:

"AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adıyla hazırlanan düzenleme, kamuoyuna 'yargı reformu' olarak sunulsa da, içerdiği maddelerle açıkça kadınların yaşam hakkını tehdit eden, suça sürüklenen çocukları cezalandıran, cezasızlığı kurumsallaştıran ve evrensel hukuka aykırı bir yapıya sahiptir.

"Bu yasa teklifiyle birlikte; ilk olarak kadın cinayetlerine cezasızlık sağlanmaktadır"

Teklif kapsamında infaz sürelerinin kısaltılması, denetimli serbestlik uygulamalarının genişletilmesi, cezaların yalnızca onda birinin cezaevinde geçirilmesi gibi düzenlemelerle başta kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet failleri olmak üzere birçok ağır suçun faili erken tahliye edilecektir. Bu düzenleme, fiilen bir örtülü af niteliği taşımaktadır. Bu yasa teklifiyle birlikte; ilk olarak kadın cinayetlerine cezasızlık sağlanmaktadır. 'Kadına şiddete sıfır tolerans' söylemini her fırsatta dile getiren iktidar, bu teklifin 18, 19 ve 20. maddelerindeki düzenlemeler ile kadın katillerine ödül vermektedir. Cezaların büyük ölçüde denetimli serbestlik kapsamına alınması, kadınlara karşı şiddet uygulayan faillerin kısa sürelerde dışarı çıkmalarına ve yeniden suç işlemelerine yol açacaktır.

İkinci olarak, çocuk hakları geriye götürülmektedir. Teklifin 16. ve 17. maddeleriyle çocuk hükümlülerin infazı konusunda yapılan değişiklikler, çocukların yüksek yararı ilkesine ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Daha önce yalnızca çocuk eğitim evlerinde infaz edilen cezalar, artık suçun niteliğine ve süresine göre çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında uygulanacaktır. Bu, çocukları rehabilitasyondan uzaklaştırmaktadır. Bu düzenlemeyle Çocuk Koruma Kanunu ve Türkiye'nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi açıkça ihlal edilmektedir. Aynı zamanda Anayasa'nın 10.maddesinde yer alan 'çocuklara yönelik koruyucu pozitif ayrımcılık' gereklerine ve 41. maddeye de aykırıdır.

"Hükümlülerin yalnızca onda bir süre cezaevinde kalması, ciddi suçlarda caydırıcılığı ortadan kaldıracaktır"

Üçüncüsü, cezasızlık kurumsallaştırılmakta, toplum güvenliği tehlikeye atılmaktadır. İkinci kez suç işleyenlerin dahi koşullu salıvermeden yararlanabileceği bir sistem yaratılmaktadır. 'Gece infazı', 'hafta sonu infazı' gibi uygulamalar genişletilerek, kamu güvenliği riske atılmaktadır. Hükümlülerin yalnızca onda bir süre cezaevinde kalması, ciddi suçlarda caydırıcılığı ortadan kaldıracaktır.

Dördüncü olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği geriye götürülmektedir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla başlayan hukuki gerileme, bu infaz düzenlemesiyle pekişmektedir. Kadınları koruyan hiçbir maddenin yer almadığı bu yasa taslağı, erken yaşta evliliklerin zeminini güçlendiren, kadınların toplumsal yaşamdan dışlanmasını kolaylaştıran bir zihniyetin devamıdır.

"Yasa teklifi, kadınların, çocukların ve şiddet mağdurlarının hayatlarını tehlikeye atmaktadır"

Bu yasa teklifi, açıkça kadınların, çocukların ve şiddet mağdurlarının hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Söz konusu düzenlemenin, kadın cinayetlerini ve çocuk istismarını önlemeye yönelik tek bir koruyucu hüküm içermemesi; aksine bu suçların faillerine erken tahliye imkanı tanıması kabul edilemez.

İktidarı, toplumsal gerçeklikten kopmadan, kamu vicdanını hiçe saymadan hareket etmeye; kadınların yaşam hakkını ve çocukların korunma hakkını temel alan bir infaz sistemini hayata geçirmeye davet ediyoruz. Bu yasa geri çekilmeli, cezasızlığa değil adalete dayalı bir infaz düzeni oluşturulmalıdır. Kadınların ve çocukların yaşamı sadece siyasetin konusu değil, insanlığın sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız

Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.