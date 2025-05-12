CHP'den Yeni Boykot Sitesi: boykotyap2025.com
CHP, boykot sitesine getirilen üçüncü erişim engelinin ardından yeni bir boykot sitesi olan 'boykotyap2025.com'u erişime sundu. Önceki sitelerin kapatılmasının ardından açılan bu site, boykot edilen firmaların listesini güncel olarak sunuyor.
(ANKARA) - CHP, boykot sitesine üçüncü kez erişim engeli getirilmesinin ardından "boykotyap2025.com" sitesinin kullanıma sunulduğunu bildirdi.
CHP'nin boykot sitesi üçüncü kez erişime engellendi. Diğer boykot sitelerinin kapatılması sonrası açılan "boykotyap.org" da bugün Küçükçekmece 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce erişime kapatıldı.
Bu kararın ardından boykot edilen firmaların listelendiği yeni bir site açıldı. Site, "boykotyap2025.com" adıyla kullanıma sunuldu. Boykot edilen firmalar güncel olarak bu siteden görülebiliyor.
CHP İletişim'den yeni siteye ilişkin yapılan paylaşımda, "Ne alıp ne almayacağımıza karar verenler 3. web sitemize de erişim engeli getirmişler. Nerede kalmıştık?" denildi.