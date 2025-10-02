CHP'den Yem ve Saman Fiyatlarındaki Artışa Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi verileriyle ortaya çıkan yem ve saman fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Adem, "Bugün saman zamlanıyorsa, yarın et ve süt ürünleri zamlanacak, ardından soframıza koyduğumuz peynir, yoğurt ve hatta ekmek bile pahalanacaktır. Çünkü hayvancılığın temel girdisi olan yem ve saman fiyatı, doğrudan tüketicinin cebine yansır. İktidar, bu zincirin nereye kadar uzandığını ya bilmezden geliyor ya da umursamıyor" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamayla yem ve saman fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Adem, şu ifadelere yer verdi:

"Çiftçinin belini büken yem ve saman fiyatlarındaki artış, artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı verilere göre samanın fiyatı bir ayda yüzde 15 artarak 3 lira 25 kuruştan 3 lira 72 kuruşa çıkmıştır. Bu sadece saman değil, hayvan yeminde de benzer bir yükseliş vardır. Hayvancılıkla uğraşan üretici, her geçen gün artan maliyetin altında eziliyor. İktidarın yanlış tarım politikaları, çiftçiyi desteklemek yerine kösteklemektedir.

Bugün saman zamlanıyorsa, yarın et ve süt ürünleri zamlanacak, ardından soframıza koyduğumuz peynir, yoğurt ve hatta ekmek bile pahalanacaktır. Çünkü hayvancılığın temel girdisi olan yem ve saman fiyatı, doğrudan tüketicinin cebine yansır. İktidar, bu zincirin nereye kadar uzandığını ya bilmezden geliyor ya da umursamıyor.

Biz defalarca söyledik: Çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmeden, yem ve samanı desteklemeden hayvancılık ayakta kalamaz. Ama bugün iktidarın tercihi, yerli üreticiyi kaderine terk etmek; büyük şirketlere ve ithalata bağımlılığı artırmaktır. Bu düzen değişmedikçe sadece çiftçi değil, 85 milyon vatandaş bu yanlış politikaların bedelini sofrada ödemeye devam edecektir."