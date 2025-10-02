Haberler

CHP'den Yem ve Saman Fiyatlarındaki Artışa Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yem ve saman fiyatlarındaki artışın hayvancılığı olumsuz etkilediğini ve bunun sonucunda et, süt, peynir ve ekmek gibi gıda ürünlerinin fiyatlarının yükselebileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında emsal karar

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında emsal karar
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.