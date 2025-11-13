Haberler

CHP'den Yargı Krizi Açıklaması: Hukukun Üstünlüğü Askıya Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını uygulamamasını eleştirerek, bu durumun anayasal düzenin askıya alınması anlamına geldiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verilen hak ihlaline yapılan itirazı reddetmesine ilişkin olarak, "Bu, sadece bir yargı krizi değil anayasal düzenin fiilen askıya alınmasıdır. Artık hukukun üstünlüğü değil, mahkemelerin keyfiyeti işliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına yapılan itirazı reddettiğini duyurdu.

Bulut paylaşımında, "Anayasal denetimi yürüten en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi 'hak ihlali var' diyor, alt mahkemeler ise 'bizi ilgilendirmez' diye yanıt veriyor. Bu, sadece bir yargı krizi değil anayasal düzenin fiilen askıya alınmasıdır. Artık hukukun üstünlüğü değil, mahkemelerin keyfiyeti işliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor

İBB iddianamesinde yeni detaylar! İki ünlü ismin hapsi isteniyor
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.