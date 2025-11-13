CHP'den Yargı Krizi Açıklaması: Hukukun Üstünlüğü Askıya Alındı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verilen hak ihlaline yapılan itirazı reddetmesine ilişkin olarak, "Bu, sadece bir yargı krizi değil anayasal düzenin fiilen askıya alınmasıdır. Artık hukukun üstünlüğü değil, mahkemelerin keyfiyeti işliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına yapılan itirazı reddettiğini duyurdu.

Bulut paylaşımında, "Anayasal denetimi yürüten en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi 'hak ihlali var' diyor, alt mahkemeler ise 'bizi ilgilendirmez' diye yanıt veriyor. Bu, sadece bir yargı krizi değil anayasal düzenin fiilen askıya alınmasıdır. Artık hukukun üstünlüğü değil, mahkemelerin keyfiyeti işliyor" ifadelerine yer verildi.