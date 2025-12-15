Ulaş Karasu'dan Bakan Vedat Işıkhan'a: "Neden İşçilerin Can Sağlığı ve Can Güvenliği İçin Herhangi Bir Harcama Yapılmamıştır?"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Ravive Kozmetik'e ait üretim tesisinde çıkan yangında üçü çocuk, yedi kişinin hayatını kaybetmesini Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "İhracat rakamları gerçek ise 10 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşıldığı iddia edilirken, neden işçilerin can sağlığı ve can güvenliği için herhangi bir harcama yapılmamıştır? İhracat rakamları hayali ise, devletin ilgili kurumları bu usulsüzlüğe nasıl ve hangi denetim zafiyetleriyle onay vermiştir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Ravive Kozmetik'e ait üretim tesisinde çıkan yangında üçü çocuk, yedi kişinin hayatını kaybetmesini Meclis gündemine taşıdı. Karasu, firma sahiplerinin bu pasaportlara nasıl sahip olduğunu sordu. Karasu yaptığı açıklamada, "Denetimsizlikler, görmezden gelinen uyarılar, kayıtlara yansımayan çalışma biçimleri ve sorumluluktan kaçan bir patronluk düzeni. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, kağıt üzerinde kalan başlıklar haline gelirken, bunun bedelini emekçiler ödüyor. Yaşam, işçi sağlığı ve iş güvenliği, yanarak sona erdiğinde mi akla gelecek sorumluluk duygusudur" diye sordu.

Karasu'nun açıklaması şöyle:

"Şimdi kamuoyunun önünde çok daha ağır bir soru duruyor. Bu kadar zarar gösteren, kaçak işçi çalıştırdığı iddiaları bulunan, denetimsizliklerle anılan bir fabrikanın sahibi, yurt dışına çıkarken, nasıl olur da yeşil pasaport kullanabiliyor. Bu ayrıcalık nasıl sağlanıyor? Kim onaylıyor, hangi mekanizma bu tabloya göz yumuyor? Dilovası'nda yaşananlar geçiştirilemez. Bu tablo, ihmallerin, denetimsizliğin ve cezasızlığın birikmiş sonucudur. 3'ü çocuk, 7 emekçinin hesabı sorulmadan, ayrıcalıklar sorgulanmadan ve çalışma hayatında insanı merkeze alan gerçek bir dönüşüm sağlanmadan bu acılar son bulmaz. Kamu vicdanı da bizler de bu soruların yanıtını bekliyoruz."

"Devletin ilgili kurumları bu usulsüzlüğe nasıl ve hangi denetim zafiyetleriyle onay vermiştir?"

Karasu'nun Bakan Vedat Işıkhan'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"İhracat rakamları gerçek ise 10 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşıldığı iddia edilirken, neden işçilerin can sağlığı ve can güvenliği için herhangi bir harcama yapılmamıştır?

