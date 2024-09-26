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CHP'den Usta Öğreticilerin Sorunları Meclis Gündemine Taşındı

CHP'den Usta Öğreticilerin Sorunları Meclis Gündemine Taşındı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki usta öğreticilerin yaşadığı sorunları TBMM'ye taşıyarak, Bakan Yusuf Tekin'e önemli sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan usta öğreticilerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özçağdaş, "Usta öğreticilerin ağustos ayı ücretlerinin ödenmemesinin nedenleri nelerdir" diye sordu.

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Özçağdaş, tasarruf tedbirleri kapsamında bazı kurumlarda çalışan usta öğreticilerin görevlendirilmesinin sonlandırılacağı ve sadece protokol yapılmış kurumlarda görevlendirilecekleri iddiasını Bakan Tekin'e sordu. Usta öğreticilere maaş ödemesinde gecikme yaşandığını da da belirten Özçağdaş, "Usta öğreticilerin ağustos ayı ücretlerinin ödenmemesinin nedenleri nelerdir" dedi.

Özçağdaş'ın, Bakan Tekin'e yönelttiği sorular şöyle:

Bakanlığınıza bağlı kurumlarda kadrolu toplam kaç usta öğretici çalışmaktadır?

2024 yılı içerisinde Bakanlığınız tarafından kaç usta öğretici, hangi kurum ya da kuruluşlarda görevlendirme usulü ile çalıştırılmıştır?

Hangi kurum ve kuruluşlarda çalışan usta öğreticilerin görevlendirmeleri sonlandırılmıştır?

Usta öğreticilerin çalıştığı, protokol yapılan kurum ve kuruluşlar hangileridir? Bu kurum ya da kuruluşlarda kaç usta öğretici çalışmaktadır?

Usta öğreticilerin ağustos ayı ücretlerinin ödenmemesinin nedenleri nelerdir?

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Suat Özçağdaş Yusuf Tekin Politika Eğitim Güncel

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