CHP'den Ümit Özdağ'ın Tahliyesine İlişkin Açıklama

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 148 gün sonra tahliye edilmesini sevinçle karşılarken, yaşanan mağduriyetin telafi edilemeyeceğini vurguladı ve hukuksuz yere tutulan tüm siyasi mahpusların serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, "Ümit Özdağ'ın 148 günün ardından tahliye edilmesi sevindirici olsa da, yaşanan mağduriyetin telafisi mümkün değildir" dedi.

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın 148 günün ardından tahliye edilmesi sevindirici olsa da yaşanan mağduriyetin telafisi mümkün değildir. Adaletin gecikmesi, adaletsizliğin başka bir biçimidir' Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, hukuksuz yere tutulan tüm siyasi mahpuslar serbest bırakılmalıdır. Adalet, ayrımsız ve derhal sağlanmalıdır! Geçmiş olsun Ümit Özdağ."

Kaynak: ANKA / Güncel
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