Haberler

CHP'den Tutuklu Gazeteciye Tepki: Basın Özgürlüğü Tehdidi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 152 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay'ın mahkemece tutukluluğunun devam etmesine tepki gösterdi. Bulut, bu durumu basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı açısından kaygı verici bulduğunu açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 152 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay hakkında mahkemenin tutukluluğun devamına karar vermesine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "152 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay hakkında mahkemenin tutukluluğun devamına karar vermesi, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı açısından kaygı vericidir. Gerçekleri yazmak, kamu adına hesap sormak suç değildir! Gazetecilerin eleştirel haberleri nedeniyle aylarca tutuklu kalması, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının ihlalidir. Tutukluluk hali yalnızca bir gazeteciye değil, özgür basına yöneltilmiş bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hat-trick yaptı, Nijerya Dünya Kupası umudunu sürdü

Tek başına tarih yazdı! Ne yaptın öyle Osimhen
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.