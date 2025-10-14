CHP'den Tutuklu Gazeteciye Tepki: Basın Özgürlüğü Tehdidi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 152 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay hakkında mahkemenin tutukluluğun devamına karar vermesine tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "152 gündür tutuklu bulunan gazeteci Furkan Karabay hakkında mahkemenin tutukluluğun devamına karar vermesi, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı açısından kaygı vericidir. Gerçekleri yazmak, kamu adına hesap sormak suç değildir! Gazetecilerin eleştirel haberleri nedeniyle aylarca tutuklu kalması, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının ihlalidir. Tutukluluk hali yalnızca bir gazeteciye değil, özgür basına yöneltilmiş bir tehdittir." ifadesini kullandı.