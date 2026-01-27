Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz'dan Türk Telekom İddiası: 6,4 Milyar Liralık Vurgun Hazırlanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom'un büyük şehirlerdeki hizmetlerinin iki yandaş şirkete devredileceğini iddia ederek, kamuya milyarlarca liralık zarar oluşacağını savundu ve konuyu savcılığa ihbar edeceğini açıkladı.

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom'un dört büyük şehirde 6,3 milyon aboneye yönelik hizmetlerinin iki şirkete devredileceğini belirterek, kamuya milyarlarca liralık zarar oluşacağını savundu ve konuyu savcılığa ihbar edeceğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom'un İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da 6 milyon 300 bin aboneye sunduğu hizmetler ile abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin iki şirkete devredilmek istendiğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AKP'nin ikinci Türk Telekom vurgunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum Türk Telekom'un; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da 6 milyon 300 bin aboneye verdiği hizmetler, abone tesisi ve arıza ıslah işlerinin tümünün iki yandaş şirkete devredileceğini tespit ettik. Türk Telekom'un doğacak zararı: 6 Milyar 426 Milyon TL Bu iki şirketi buradan ilan ediyorum! İş-Kaya İnşaat Akçadağ Grup Oysa ki, Türk Telekom zaten karlı bir kuruluş ve kendi teknik çalışanlarıyla, kamusal hizmet veren bir iletişim şirketi. Türk Telekom'un yüzde 60'ı Türkiye Varlık Fonuna, yüzde 25'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait. yüzde 15'i de borsa da kamuya açık işlem görüyor. Türk Telekom'un şu anda abone başına aylık maliyeti 75 TL. Ancak söz konusu devirle iki yandaş şirkete abone başına aylık 160 TL ödenecek. Sonuç AKP'li üst düzey bürokratların yönetici olduğu Türk Telekom'da; İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kar, doğrudan Türk Telekom abonelerinin faturalarına zam olarak yansıtılacak. Bu da ya internet faturalarına yüzde 100 zam demek, ya da Türk Telekom'un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek. Bunun adı soygundur Türk Telekom yönetim kurulunu, üst yöneticilerini ve idari sorumluluğu bulunanları uyarıyorum. Bu devri derhal durdurun"

