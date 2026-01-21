CHP'den Türk-İş'e Ziyaret... Ergün Atalay: "Bu Ücret Ne Emekliye Ne Asgari Ücretliye Yetiyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu başkanlığındaki CHP heyeti, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Atalay, "Şu anda emeklilikle ilgili bütün açıklamalar aynı noktada ama icraata gelince bununla ilgili bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bu ücret ne asgari ücretliye yetiyor ne emekliye yetmesi mümkün değil" dedi. Karasu ise "Bundan sonraki süreçte de iş birliği içinde olacağız, süreçleri beraber değerlendireceğiz. Çünkü Türkiye'de iş barışı ciddi anlamda bozuluyor" diye konuştu.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Ankara Milletvekili Okan Konuralp'ten oluşan CHP heyeti, bugün TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay'ı TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ulaş Karasu: "Asgari ücret düzenlemesi noktasında masada olmama tavrınızı doğru buluyoruz"

Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme öncesinde Karasu ve Atalay, ortak açıklama yaptı. Karasu, şunları söyledi:

"Dün itibarıyla Meclis Genel Kurulu'nda emeklilerle ilgili kanun teklifi görüşülmeye başlandı. Biz de CHP olarak hem komisyon aşamasında hem de Genel Kurul'da emeklilerin bu ücretle yaşayamayacağını, emeklinin bir sefalet ücretine teslim edildiğini ve bununla ilgili önerilerimizi, görüşlerimizi, fikirlerimizi, en azından en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine taşınması gerektiğini, emekliye ayrıca seyyanen bir zam yapılması gerektiğini bugün Genel Kurul'da düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Siz de bu konuda siyasi partilere mektup yazdınız. Mektubunuzda görüşleriniz ortak. Hepimiz bu ücretlerle iş barışının bozulacağını, çalışma hayatının bozulacağını, emeklilerin sefalete teslim edileceğini görüyoruz. Asgari ücret düzenlemesi noktasında da geçen yıl belirtmiş olduğunuz masada olmama şeyini doğru buluyoruz, o konuda da teşekkür ediyoruz. Asgari ücret masasında işçinin daha yoğun bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Özellikle orada hükümet ve işverenin oluşturmuş olduğu yapı işçiyi mağdur ediyor.

"Bundan sonraki süreçte iş birliği içinde olacağız"

Bundan sonraki süreçte de iş birliği içinde olacağız, süreçleri beraber değerlendireceğiz. Çünkü Türkiye'de iş barışı ciddi anlamda bozuluyor. Özellikle kurumlardaki farklı maaş uygulamaları, kurumlar içindeki farklı süreçler iş barışında da ciddi sorunlar yaşatıyor. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasa, aynı zamanda hem emekli noktasında hem çalışanlar noktasında ciddi mağduriyetler yaşatıyor. Bu noktalarda da sizlerin görüşlerini, fikirlerini, düşüncelerini alarak süreci hep beraber götürmeye çalışacağız."

Ergün Atalay: "Bu ücret ne emekliye ne asgari ücretliye yetiyor"

Atalay ise şöyle konuştu:

"TÜRK-İŞ şu anda 1 buçuk milyon emeklilikten dolayı sayı 1 milyon 350 bin civarında üyedir. Yüzde 14 buçuk çalışma hayatında bir örgütlülük var. Bir kere bu Türkiye'ye yakışmıyor. Evvela sendikaların da kendini sorgulaması lazım. Övünülecek bir rakam değil. 15 milyonun örgütsüz olduğu bir toplumda biz yüzde 14 buçuğu konuşuyoruz. Bu sene kamu sözleşmeleri oldu, arkadan asgari ücret görüşmeleri oldu. Kamuoyu yakından takip etti. Biz memurla ilgili de bir sıkıntı varsa o işin içinde oluyoruz, emekliyle ilgili bir sıkıntı varsa o işin içinde oluyoruz. Geçen hafta Plan Bütçe'de görüşmeler başladığı zaman bütün komisyon üyelerine, grup başkanvekillerine bununla ilgili taleplerimizi A'dan Z'ye ilettik. Özellikle çalışma hayatının içinde memur emeklileri, memur sözleşmesinden istifade ederken işçi emeklileri, işçi sözleşmesinden istifade edemiyor. Şu anda beş milyona yakın en düşük emekliyi alan insanlarımız var. Onlar bizim durumumuza gelmeyecek ama biz hepimiz onların durumuna geleceğiz. Onun için bu ülkede en çok rahat ettirmemiz gereken insan topluluğu emekli. Onların yaşları bir yere varmış. Hastaneye ihtiyaçları var. Ücrete ihtiyaçları var. Yaşlarından dolayı sağlıkla ilgili sağlığın tamamına ihtiyaçları var. Onun için burada toplumun bütün kesimleri şu anda emeklilikle ilgili bütün açıklamalar aynı noktada ama icraata gelince bununla ilgili bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bu ücret ne asgari ücretliye yetiyor ne emekliye yetmesi mümkün değil.

"Sendikalar kamu sözleşmesinde nasıl gayret sarf ediyorsak bu tabloda da gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz"

Emekliye, emekli sendikalarına, emeklilere bu işi bırakmamak lazım. Tamamımız sendikalar kamu sözleşmesinde nasıl gayret sarf ediyorsak bu tabloda da gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz. Emekli dediğiniz bizim bir parçamız. Asgari ücretli dediğiniz her ne kadar büyük bölümü üye olmasa da sokaktaki, semtteki kardeşimiz, komşumuz, arkadaşlarımız. Bu ücretle bırakın bir ayı, bir hafta geçinemezsiniz. Onun için emeklinin yaşam düzeyini belli bir noktaya çekmek durumundasınız, çekmek durumundayız, hükümet bunu çekmek durumunda. Açıklamaları görüyorum, herkes aynı şeyi söylüyor da ama icraat noktasında da inşallah bugün yarın en azından emeklinin arzu ettiği, belli bir ücret seviyesine çekilir de emekliye bir nefes aldırırız.

"Çalışma hayatındaki sorunlar başta iktidarın, Meclis'in, hepimizin problemi"

Vergiyle ilgili öyle bir problem var ki biz 12 ay çalışıyoruz, iki ay vergiye veriyoruz. İki ay sonra vergi dilimine giriyorsun. Taşeronla ilgili sorunlar var. EYT ile ilgili sorunlar var. Ben Demiryolları Çırak Okulu mezunuyum. O dönemlerde benim stajımı bu devlet ödedi, 50 sene evvel. Yani 1974'te Türkiye daha mı zengindi? Bugün bununla ilgili bir sürü sıkıntı var, problem var. Yani toplumun bununla ilgili beklentileri devam ediyor. Geçen Çalışma Bakanı'na da ifade ettim. Bir yerden başlamak gerekiyor. Belki bugün bunu üç ay içinde yapamazsın ama bir zaman dilimine koyup bu meseleleri çözmek gerekiyor. Bu sorunlarla çalışma hayatının devam etme şansı çok az. Sıkıntının olduğu yerde üretim az oluyor. Onun için bu sorunlar, bu problemler başta iktidarın, Meclis'in, hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu. Biz de üzerimize ne düşerse onu yapmaya gayret sarf ediyoruz."

"Bu ülkenin faydasına olan her meselede CHP ile de herkesle beraber olmak mecburiyetindeyiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Atalay, CHP'nin "Meclis'te devam eden emekli nöbetine destek verecek misiniz? Memur ve işçi emeklilerinin tümüne seyyanen zam yapılması gerekmez mi? Devlet memuruna 32 ay önce verilmeyen seyyanen zam hala verilmedi. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı" sorularına şu yanıtı verdi:

"Memur sendikalarının başındaki kardeşlerimiz zaman zaman diyorlar ki 'İşçi çok alıyor. İşçiye verileni bize verin.' Ben bugüne kadar 'Memur da benim emekli de benim işçi de benim. Memur çok almıyor. İşçi az alıyor' diye ifade ettim. Bugün de aynı noktadayım. Benim işçi, memur ayırma şansım yok. Bugüne kadar sendika da ayırmadım. Ben sendikaya baktığım zaman topyekun meselelerde bir problem varsa bunları çözmek gerekiyor. Geçen hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bizim arkadaşlarımız oradaydı, arkadaşlarımız katıldı. Zaman zaman Veli Bey ile sıkı sıkı temas halindeyiz; eylemdir, bir mesele olduğu zaman. Ulaş Bey ile arkadaşlarımın tamamı tanışıyor, ben ilk defa bugün tanıştım. Gamze Hanım ile, Okan Bey ile bu meseleleri yakinen takip ediyoruz. TÜRK-İŞ'in olması gerektiği yerde, bizim geçen hafta bir buçuk sayfalık bir metni yazmamızın sebebi şu: Bir basın açıklaması mı yahut bir toplantı daha çok, dediler ki bizim arkadaşlar 'Bütün Plan Bütçe Komisyonu üyelerine bu taleplerinizi içeren bir şey hazırlayın.' Bayağı doyurucu bir mektuptu. Herkesin eline geçti. Aşağı yukarı 20-25'e yakın vekil benimle temas kurdu. Ben onlarla konuştum. Bu ülkenin faydasına olan her meselede CHP ile de herkesle beraber olmak mecburiyetindeyiz. Biz TÜRK-İŞ'iz. Bu kurum 75 yıllık bir kurum. Türkiye'nin 450 vilayetinde şubesi olan, 35 bin tane hazır kurulu olan bir kurul. Bu kurul 75 senedir Türkiye'de emekten yana hareket etmek mecburiyetinde. Benden evvelki başkanlar öyle yapmış. Yönetimin tamamı burada. Biz de onların aynısını yapmaya gayret sarf ediyoruz."

"Yasal düzenleme olursa bu sene masada oluruz"

Atalay, "Asgari ücret belirleme sürecindeki tutumunuz ortadaydı. İşçilerin temsil edilmediği bir masada ücret belirlendi. Bundan sonraki süreçte TÜRK-İŞ olarak yeni bir tavrınız söz konusu oldu mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yarım asra yakın asgari ücretin temsil yetkisi TÜRK-İŞ'te. Ben de bunun 18 senesini yaşıyorum. Asgari ücret bittiği zaman herkes istediği bir rakam söylüyor. Sanki 15 kişilik masada biz onu temsil ediyoruz gibi bir yük sırtımızdaydı. Ben son beş senedir arkadaşlarıma ifade ediyorum; 'Burada düzenleme yapılsın, bu mevcut yapıyla bir faydası olmuyor sendikalar burada. Biz burada olmayalım.' Ama beş sene arkadaşlarımız, 'Burada katılmamız gerekiyor' diye ifade ettiler. Biri 40, biri 50, bir 60 diyor, ihale bize kalıyor. Bu sene kamuoyuna biz, 'Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmadan burada olmanın bir anlamı yok'u anlattık diye düşünüyorum. Son dört senedir masada hep işçi var, sendikacı hiç yok. Ama bittikten sonra ihale yine bize kalıyor. Ne işveren sendikasını ne hükümeti kimse konuşmuyor. Bu sene bunu birazcık daha iyi anlattık. Bu sene bununla ilgili yeni bir düzenleme yapılırsa o masada oluruz. Ama yeni bir düzenleme yapılmazsa bu tavrımız Başkanlar Kurulu'nun alacağı kararlarla ilgili kamuoyuna açıklarız."