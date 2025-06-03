CHP'den TÜİK'in Enflasyon Verilerine Sert Tepki

CHP'den TÜİK'in Enflasyon Verilerine Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini eleştirerek, maaşların enflasyon karşısında ciddi şekilde değer kaybettiğini ve bunun halkın yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki göstererek, "Türkiye'de maaşlar 5 ayda, başka ülkelerde 1 yılda oluşan enflasyondan daha fazla değer kaybetti. Enflasyon karşısında maaşlar değil yaşamlar mum gibi eriyor; TÜİK ise 'hayalflasyon'la iktidarın yükünü hafifletmeye çalışıyor. Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de sosyal medyadan yaptığı açıklamayla verilere tepki gösterdi.

Taşcıer'in paylaşımı şöyle:

"Bir söz vardır; zırva tevil götürmez. TÜİK'in açıkladığı hayalflasyon, milletin iliğini, kemiğini kuruttu. 2025 yılının ilk 5 ayında kümülatif enflasyon yüzde 15,09 olarak ilan edildi. Ancak markete, pazara, faturalara yansıyan gerçekler bu rakamları yalanlıyor. Buna rağmen bu oran bile, sabit gelirlinin nasıl ezildiğini çıplak şekilde ortaya koyuyor. Sadece ilk 5 ayda: Memurun maaşı yaklaşık 6 bin TL, Asgari ücretlinin maaşı 3 bin TL, Emeklinin aylığı 2 bin TL reel olarak eridi. Reel alım gücündeki kayıplar yüzde 14'e ulaştı. Bu kayıp oranı, dünya üzerindeki 164 ülkenin yıllık enflasyon oranından daha yüksek. Yani Türkiye'de maaşlar 5 ayda, başka ülkelerde 1 yılda oluşan enflasyondan daha fazla değer kaybetti. Enflasyon karşısında maaşlar değil yaşamlar mum gibi eriyor; TÜİK ise 'hayalflasyon'la iktidarın yükünü hafifletmeye çalışıyor. Yazıklar olsun!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski arasında bir görüşme olası değil

Kremlin'den umutları suya düşüren açıklama! Kapıları resmen kapattılar
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Enflasyon belli oldu! İşte memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Vahşi fil marketi bastı, raflardaki atıştırmalıkları yedi

Vahşi fil marketi bastı, raflardaki atıştırmalıkları yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.