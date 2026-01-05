CHP'li Karasu'dan Tüik'e Tepki:  "Verilen Tüm Rakamlar Yalandır, Dolandır.  Akp İktidarı Sandığı Getirmelidir. Vatandaşa Hesap Vermelidir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Karasu, "Vatandaşlarımız rahat, huzurlu bir şekilde yaşamanın imkanlarını ulaşacaktır. Bunu sağlayabilmemiz için bir araya gelmek, birleşmek, sokakları, meydanları bu iktidara dar etmek zorundayız. Artık bu saatten sonra vatandaşlarımızın kaybedeceği hiçbir şey kalmamıştır. Vatandaşlarımız her geçen gün açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edilmek durumundadır. Açıklanan tüm rakamlar, verilen tüm rakamlar yalandır, dolandır. AKP iktidarı sandığı getirmelidir. Vatandaşa hesap vermelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Açıklanan verilerin ardından belirlenen emekli maaşlarıyla geçinmenin imkansız olduğunu belirten Karasu, şunları kaydetti:

"TÜİK milyonlarca emeklinin memurun beklemiş olduğu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre yine milyonlara açlık, yoksulluk ve sefalet düştü. Aralık ayı enflasyonunu 0,89 olarak ifade etti TÜİK. ENAG'ın rakamlarında 2,11 olan Aralık ayı enflasyonu TÜİK'te 0,89. Son 7 yıldır TÜİK emeklilerimizin, memurlarımızın, vatandaşlarımızın cebine adeta hortumluyor. AKP iktidarı için çalışan bir kuruma dönüşmüş durumda. Milyonlarca emekli, memur, işçi, açlığa ve yoksulluğa teslim ediliyor. Bakın bugün 16 milyon emeklinin ortalama maaşı 23 bin 500 lira. Açlık sınırının 30 liraya geçtiği bir ülkede asgari ücretin 28 bin 75 liraya açıklandığı ülkemizde 16 milyon emeklinin ortalama maaşı 23 bin 500. 6 aylık alacakları zam oranı ise 12.19, sadece yanlış duymadınız. 12,19.

"Emeklilerimiz açlık sınırının altında çok altında maaş almaya mahkum edildi"

Ocak ayının birinin gelmesiyle birlikte marketlerde, manavlarda, kasaplarda yapılan artışları dahi altı aylık enflasyon farkı karşılamıyor. Aralık ayında kira artış oranı yüzde 34.88 iken altı aylık emeklilerimize düşen fark ise sadece yüzde 12.19. Bakın şu anda ülkemizde en düşük memur maaşı 58 bin 305 liraya en düşük emekli maaşı ise 18 bin 938 liraya çıkıyor bu rakamlar ile. Memurlar yoksulluk sınırının neredeyse yarısını alabilirken emeklilerimiz ise açlık sınırının altında çok altında maaş almaya mahkum edilmiş durumda. Bunu kabul etmiyoruz. Milyonlar kabul etmiyor.

AKP'nin 23 yıllık iktidarı sonunda vatandaşlarımızı milyonları açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum etmesini kabul etmiyoruz. Bu rant düzeni bitecektir. Bu faiz düzeni bitecektir. Bu tek adam rejimi bitecektir. Vatandaşlarımız rahat, huzurlu bir şekilde yaşamanın imkanlarını ulaşacaktır. Bunu sağlayabilmemiz için bir araya gelmek, birleşmek, sokakları, meydanları bu iktidara dar etmek zorundayız. Artık bu saatten sonra vatandaşlarımızın kaybedeceği hiçbir şey kalmamıştır. Vatandaşlarımız her geçen gün açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edilmek durumundadır. Üçüncü dünya ülkesine çevirmeye ülkemizi üçüncü dünya ülkesi gibi yönetmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

"AKP iktidarı sandığı getirmelidir"

Açıklanan tüm rakamlar, verilen tüm rakamlar yalandır, dolandır. Bunlar sadece kendi iktidarlarda sürdürebilmek için açıklamış oldukları rakamlardır. Bütçe görüşmelerinde sadece betondan, demirden bahsedenlerin niçin emekliden, işçiden, memurdan bahsetmediği işte bu açıklanan rakamları göstermektedir. AKP iktidarı sandığı getirmelidir. Vatandaşa hesap vermelidir."