Burhanettin Bulut: "İktidar, Tüik'in Gerçek Hayatta Hiçbir Karşılığı Olmayan Verileriyle Milyonların Sofrasından Bir Lokmayı Daha Eksiltti"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını eleştirerek, hükümetin gerçek verilerle halkın ekonomik durumunu yansıtmadığını savundu. Bulut, memurların ve emeklilerin maaş zamlarının 1 Ocak'a ertelenmesini eleştirerek, bu uygulamanın milyonlarca insanı olumsuz etkilediğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarını eleştirerek, "Memura, emekliye üç kuruş fazla vermemek için zamları 1 Ocak tarihine öteleyen iktidar, TÜİK'in gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmayan verileriyle vatandaşın cebine adeta el atmış, milyonların sofrasından bir lokmayı daha eksiltmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri uyarınca SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,61 zam alacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Maaşlar nasıl kuşa döndü? Enflasyon açıklandı memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu. ENAG verilerine göre aralık ayı enflasyonu yüzde 2,11, yıllık enflasyon yüzde 56,14 olarak gerçekleşirken; TÜİK'e göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 oldu. Aynı ülkede, aynı döneme ait bu iki tablo arasındaki derin uçurum, vatandaşın her gün cebinde ve mutfağında yaşadığı gerçekliğin rakamlara nasıl yansıtılmadığını açıkça ortaya koyuyor. Memura, emekliye üç kuruş fazla vermemek için zamları 1 Ocak tarihine öteleyen iktidar, TÜİK'in gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmayan verileriyle vatandaşın cebine adeta el atmış, milyonların sofrasından bir lokmayı daha eksiltmiştir.

Saray'ın emriyle kağıt üzerinde düşük gösterilen enflasyon maaşları kuşa çevirirken, bu insafsızlığın bedelini geçim mücadelesi veren milyonlar ödemektedir. Pazarda, markette ve faturalarda hissedilen zamlar TÜİK'in rakamlarına sığmazken, iktidar ve sözcülerinin 'enflasyona ezdirmedik' söylemi gerçeği örtmeye yetmemektedir. Çünkü gerçek enflasyon TÜİK'in tablolarında değil; boşalan tencerede, dolmayan pazar filesinde ve her gün ertelenmek zorunda kalınan temel ihtiyaçlarda yazmaktadır. Rakamlarla ne kadar cambazlık yaparsanız yapın vatandaş enflasyonun ne olduğunu çok iyi biliyor."

