Haberler

CHP'den TRT Yürüyüşüne Polis Engeli: Gökhan Günaydın Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın TRT Binası'na düzenlemek istediği yürüyüş polis tarafından engellendi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TRT'nin yayın politikasını eleştirerek, protestoların engellenmesine tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın TRT Binası'na yapmak istediği yürüyüşün polis tarafından engellenmesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergilerimizle çalışan devlet televizyonu TRT'nin yandaşlığı aşan iftira yayını yapması serbest, bu tutumun protesto edilmesi yasak" dedi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın, Ekrem İmamoğlu ve İBB duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması talebiyle Akmerkez önünden başlayarak TRT Ulus binası önüne yapacağı yürüyüş çevik kuvvet ve TOMA'lar tarafından engellendi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaşanan bu engellemeye sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. Günaydın paylaşımında şunları kaydetti:

"Vergilerimizle çalışan devlet televizyonu TRT'nin yandaşlığı aşan iftira yayını yapması serbest, bu tutumun protesto edilmesi yasak.. Yasaklarınızla birlikte ve hep beraber, tarihin çöplüğüne gideceksiniz.."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.