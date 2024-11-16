Üye Girişi
Haberler

CHP'den Teğmen İhraçlarına Sert Tepki

CHP'den Teğmen İhraçlarına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, FETÖ bağlantılarıyla Türk Ordusu'na kurulan kumpaslara dikkat çekerek, genç subayların darbe paranoyasıyla ihraç edilmesine karşı çıktı. Yücel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ün değerlerine bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Çok değil 10-12 sene önce hain FETÖ terör örgütüyle birlikte Türk Siyasi Tarihi'nin en alçak kumpaslarını şanlı Türk Ordusu'na kuranlar, şimdi de 2000 doğumlu Teğmen Ebru Eroğlu gibi gencecik subaylarımızı, darbe paranoyasıyla ordudan ihraç edeceklermiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her mensubunun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel soyal medya hesabı üzerinden teğmenlerin ihraç istemiyle disipline sevke dilmesine tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her mensubunun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür diyen Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Çok değil 10-12 sene önce hain FETÖ terör örgütüyle birlikte Türk Siyasi Tarihi'nin en alçak kumpaslarını şanlı Türk Ordusu'na kuranlar, şimdi de 2000 doğumlu Teğmen Ebru Eroğlu gibi gencecik subaylarımızı, darbe paranoyasıyla ordudan ihraç edeceklermiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her mensubunun ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ve ordunun her mensubu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmekle yükümlüdür.

Teğmenler de mezuniyetlerinde bunu ifade etmek dışında bir şey yapmadı! Genç teğmenlerin hayatlarının karartılmasını, ordumuza yeni kumpas süreçlerinin başlatılmasını bu sefer hangi tarikat istedi? Yeni Balyoz, Ergenekon kumpaslarını başlatmaya siyasi ömrünüz yetmeyecek"

Kaynak: ANKA / Güncel
MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP'yi ziyaret edecek

MİT Başkanı, CHP'yi ziyaret edecek

 AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz

"Açık açık söylüyorum gördüğümüz anda çökeriz"

 Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi

On binlerce kişi, terörist başı için yürüdü
İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı

İstanbul'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.