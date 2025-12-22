CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: "Tbmm Tv, Milletin Meclisi'ni Millete Göstermekle Yükümlü"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu'nda dün, İBB iddianamesinde yer alan "Özgür gelecek" pankartını kürsünün arkasına koyan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşmasının, Meclis TV yayınında pankart görülmeyen bir açıdan verilmesine tepki göstererek, "TBMM TV, milletin Meclisi'ni millete göstermekle yükümlüdür; siyasi hassasiyetlere göre gerçeği kadraj dışına itmekle değil" açıklamasını yaptı.

Bulut, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, 'Özgür Gelecek' pankartının Meclis divanını kapatmayacak şekilde görünmesini isterken, TBMM TV yayını sırasında kameranın kadrajı bilinçli biçimde değiştiriliyor. TBMM TV yayın editörü bu müdahaleyi kendi inisiyatifiyle mi yaptı, yoksa bir yerden talimat mı aldı? Eğer bu editoryal bir kararsa, bir kamu yayıncısı olarak TBMM TV'nin yayın editörü, Meclis Başkanı'nın açık tutumuna rağmen siyasi anlam taşıyan bir görüntüyü sansürleme yetkisini kendinde nasıl görebiliyor? Bu cesareti nereden, kimden alıyor? Yok eğer bu bir talimatın sonucuysa, o zaman daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız: Meclis'in resmi yayın organına kim, hangi gerekçeyle ve hangi yetkiyle müdahale ediyor? Meclis Başkanı'nın iradesinin üzerinde bir başka irade mi var? Varsa bu irade kimdir ve Meclis adına karar verme yetkisini kimden almaktadır? Bu sorular basit bir kamera açısı tartışmasının ötesindedir. Mesele, yasama organının şeffaflığı, kamusal yayıncılığın tarafsızlığı ve demokratik temsilin görünürlüğü meselesidir. TBMM TV, milletin Meclisi'ni millete göstermekle yükümlüdür; siyasi hassasiyetlere göre gerçeği kadraj dışına itmekle değil."