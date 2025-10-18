CHP'den Tarımsal Destek Bütçesine Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2026 yılı bütçesinde tarım için 888 milyar TL kaynak ayrıldığı ve bunun 168 milyar TL'sinin doğrudan tarımsal destek programlarına tahsis edildiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Adem, "Bütçede 'tarıma ayrıldı' denilen 888 milyar liranın büyük bölümü çiftçinin cebine değil, bankaların kasasına gidiyor. Hükümet kredi verip sonra bunu destek olarak gösteriyor. Oysa kredi destek değil, borçtur. Çiftçiye borç verip, sonra da bunu 'çiftçiyi destekledik' diye sunmak aldatmacadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2026 yılı bütçesinde tarım için 888 milyar TL kaynak ayrıldığı ve bunun 168 milyar TL'sinin doğrudan tarımsal destek programlarına tahsis edildiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bütçede 'tarıma ayrıldı' denilen 888 milyar liranın büyük bölümü çiftçinin cebine değil, bankaların kasasına gidiyor"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Adem, şunları kaydetti:

"İktidar, her yıl olduğu gibi bu yıl da rakamları büyüterek tarıma sahip çıkıyormuş gibi davranıyor. Ancak gerçekler ne yazık ki bambaşka. 2026 yılı için tarımsal destek programlarına ayrılan 168 milyar lira, geçen yıla göre yalnızca yüzde 24'lük bir artışı temsil ediyor. Oysa girdi maliyetlerindeki artış oranı son bir yılda yüzde 70'i aşmış durumda. Mazot, gübre, yem, ilaç, tohum ve sulama maliyetleri katlanarak artarken, çiftçiye reva görülen artış bu mu? 2025 yılında tarımsal destek miktarı 135 milyar liraydı. Enflasyonun yüzde 60'ları geçtiği bir ortamda, yüzde 24'lük artış destek değil, tam tersine gerilemedir. Bu bütçeyle çiftçiye üretim yapmak değil, toprağını bırakmak düşer. Hükümet, ekonomik gerçeklerle bağını koparmış bir bütçe sunuyor. Bütçede 'tarıma ayrıldı' denilen 888 milyar liranın büyük bölümü çiftçinin cebine değil, bankaların kasasına gidiyor. 262 milyar lira vergi harcaması, 220 milyar lira tarımsal kredi desteği diye lanse edilen kalemler, çiftçiyi daha da borçlandıran unsurlar. Hükümet kredi verip sonra bunu destek olarak gösteriyor. Oysa kredi destek değil, borçtur. Çiftçiye borç verip, sonra da bunu 'çiftçiyi destekledik' diye sunmak aldatmacadır.

"Tarla boş, ahır boş, bağ bahçe terk edilmiş durumda"

Yıllardır tarımsal KİT'leri özelleştirerek, TMO'yu işlevsizleştirerek, Et ve Süt Kurumu'nu zarara uğratarak tarımın tüm dengelerini bozdular. Şimdi 48 milyar lira ayırıyoruz diyerek, yine üreticinin zararını telafi etmeye çalışıyorlar. Ama bu kaynakların kimlere, hangi şartlarla, nasıl aktarıldığı konusunda tek bir şeffaf bilgi yok. Müdahale alımları nerede, taban fiyatlar neden üreticinin lehine belirlenmiyor? Çiftçinin refahını sağlayacak, üretimi sürdürülebilir kılacak destek modeli; yıllık enflasyon, girdi maliyetleri ve ürün bazlı üretim planlaması dikkate alınarak oluşturulmalıdır. CHP olarak yıllardır bunu savunuyoruz. Bugün çiftçi zararına üretim yapıyor. Tarımsal desteklerin en az yüzde 60 artırılması gerekirken, yüzde 24'lük bir artışı müjde gibi sunmak, çiftçiye hakarettir. Türkiye'nin her bölgesinden çiftçilerimizle görüşüyoruz. Herkes aynı şeyi söylüyor: Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Tarla boş, ahır boş, bağ bahçe terk edilmiş durumda. Gençler artık tarım yapmak istemiyor çünkü bu şartlarda üretim yapmak imkansız hale geldi. İktidar hala rakamlarla oynayarak tarıma sahip çıktığını iddia ediyor.

"CHP olarak, çiftçimize ve üreticimize hak ettikleri değeri vereceğiz"

Biz CHP olarak, çiftçimize ve üreticimize hak ettikleri değeri vereceğiz. Destekleri yıllık enflasyonun üzerinde artıracağız. Girdi maliyetlerini düşürecek, mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. TMO'yu ve tarımsal KİT'leri yeniden işlevsel hale getirerek, üreticiyi piyasa koşullarına karşı koruyacağız. Çiftçiyi borçla değil, doğrudan gelir desteğiyle ayakta tutacağız. Tarım, bir ülkenin bağımsızlık güvencesidir. Gıda egemenliğini yitiren bir ülke, geleceğini de kaybeder. Bu bütçe, çiftçiyi desteklemiyor; tam tersine toprağından uzaklaştırıyor. CHP olarak biz, üretimin, emeğin ve alın terinin yanında durmaya devam edeceğiz. İktidara geldiğimizde, tarımı yeniden Türkiye'nin stratejik gücü haline getireceğiz."