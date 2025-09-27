CHP'den Tarım Ürünleri İhracatına İlişkin Sert Açıklamalar

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ihraç edilen tarım ürünlerinin sınırdan çevrilmesine ilişkin, "Bizler, tarımı sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda halk sağlığının ve gıda güvenliğinin teminatı olarak görüyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı, vakit kaybetmeden bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye, sorumluluk almaya ve gereken önlemleri gecikmeksizin uygulamaya davet ediyoruz. Tarımı yok sayanlar, bu ülkenin geleceğini yok sayar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, son dönemde Avrupa Birliği ülkelerinden gelen resmi bildirimlere göre, Türkiye'den ihraç edilen birçok tarım ürününün alfa toksin kalıntısı ve pestisit limit aşımı nedeniyle sınırdan çevrilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Son dönemde Avrupa Birliği ülkelerinden gelen resmi bildirimlere göre, Türkiye'den ihraç edilen birçok tarım ürünü alfa toksin kalıntısı ve pestisit (zirai ilaç) limit aşımı nedeniyle sınırdan geri çevrilmektedir. Ülkemizin ihracat potansiyelini zedeleyen, çiftçimizi mağdur eden ve uluslararası itibarımıza gölge düşüren bu tablo, tarımda uygulanan yanlış politikaların doğrudan sonucudur.

Alfa toksin, özellikle kötü koşullarda depolanan veya kurutulan ürünlerde ortaya çıkan ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan bir küf toksinidir. Pestisit kalıntıları ise bilinçsiz ilaçlama ve denetimsiz tarım uygulamalarının kaçınılmaz sonucudur. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın, bu tablo karşısında sessiz kalması kabul edilemez. Denetim mekanizmaları yetersiz, çiftçi eğitimi eksik, analiz altyapısı dağınık ve üretimden ihracata kadar olan zincir şeffaflıktan uzaktır.

"Geri dönen ürünler kamuoyuna neden açık ve şeffaf biçimde duyurulmamaktadır?"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak soruyoruz: İhraç edilen ürünlerdeki kalıntıların tespiti öncesinde hangi analizler yapılmaktadır? Geri dönen ürünler kamuoyuna neden açık ve şeffaf biçimde duyurulmamaktadır? Çiftçiye pestisit kullanımı ve saklama koşulları hakkında yeterli eğitim verilmekte midir? Yerli üreticinin uluslararası pazardaki güvenilirliğini kaybetmesi karşısında bakanlık hangi önlemleri almayı planlamaktadır?

Bizler, tarımı sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda halk sağlığının ve gıda güvenliğinin teminatı olarak görüyoruz. Üreticimizin emeklerinin boşa gitmemesi, tüketicimizin sağlığının tehlikeye atılmaması ve ihracat pazarlarımızın kaybedilmemesi için derhal harekete geçilmelidir.

"Şeffaf ve güvenilir bir gıda izlenebilirlik sistemi hayata geçirilmelidir"

CHP olarak çözüm önerilerimiz nettir: İhracata yönelik ürünlerde zorunlu kalıntı testleri uygulanmalıdır. Çiftçilere yönelik eğitim ve danışmanlık destekleri yaygınlaştırılmalıdır. Pestisit kullanımı konusunda sıkı denetim ve ruhsatlandırma süreçleri gözden geçirilmelidir. Alfa toksin riski taşıyan ürünler için uygun kurutma ve depolama altyapısı desteklenmelidir. Şeffaf ve güvenilir bir gıda izlenebilirlik sistemi hayata geçirilmelidir.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı, vakit kaybetmeden bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye, sorumluluk almaya ve gereken önlemleri gecikmeksizin uygulamaya davet ediyoruz. Tarımı yok sayanlar, bu ülkenin geleceğini yok sayar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üreten çiftçimizin, sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen halkımızın ve ihracatta güvenilir bir Türkiye hedefinin yanındayız."