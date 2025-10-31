CHP'den Tarım Üreticilerine Destek Ziyareti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Karaman'da mısır üreticileriyle bir araya gelerek, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları yerinde dinledi. Adem, "Çiftçi üretmek istiyor ama mevcut koşullarda her geçen gün borç batağına sürükleniyor. Biz çiftçimizin yanındayız. Tarım yeniden ayağa kalkacak, üretici yeniden kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Karaman'nda mısır üreticileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında çiftçilerle uzun süre sohbet eden Adem, tarım sektöründe karşılaşılan sorunları ve üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları yerinde dinledi. Karamanlı çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artış ve düşük alım fiyatları nedeniyle büyük zarar yaşadığını belirten Adem, "Üretici alın terinin karşılığını alamıyor. Mazot, gübre ve sulama maliyetleri katlanarak artarken, hükümet çiftçiyi kaderine terk etmiş durumda. Tarım politikalarındaki yanlışlıklar nedeniyle mısır üreticisi ürününü satamaz hale geldi. Bu tablo sürdürülebilir değil" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, CHP olarak tarımsal üretimin stratejik bir alan olduğunu her fırsatta vurguladıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin gıda güvenliği tehlikede. Üretenin kazanmadığı bir sistemde ne köylü kalır, ne üretim. Biz çiftçinin emeğinin hakkını alacağı, planlı ve adil bir tarım politikasını hayata geçirmek için mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Karaman'daki üreticilerin, artan maliyetler karşısında destekleme primlerinin yetersiz kaldığını ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım fiyatlarının da maliyetleri karşılamadığını dile getiren CHP'li Adem, "Çiftçi üretmek istiyor ama mevcut koşullarda her geçen gün borç batağına sürükleniyor. Biz çiftçimizin yanındayız. Tarım yeniden ayağa kalkacak, üretici yeniden kazanacak" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, çiftçilerin taleplerini rapor haline getirerek, Genel Merkez'e sunacaklarını, bu sorunların Meclis gündemine taşınacağını ifade etti.