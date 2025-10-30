CHP'den Tarım Kredileri Açıklaması: Geri Adım Doğru Politikayı Yansıtmaz

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Hazine destekli, sübvansiyonlu tarım kredilerinde çiftçi aleyhine yapılan faiz düzenlemesi, kamuoyunda oluşan yoğun tepki ve partimizin ısrarlı takibi sonucunda Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlükten kaldırıldı. Geri adım atmak, doğru bir tarım politikası üretmek değildir. Bugün yaşanan geri adım, bir kez daha gösterdi ki çiftçi örgütlü olduğunda, muhalefet kararlı olduğunda iktidar geri çekilmek zorunda kalıyor. CHP olarak üreticimizin sesi olmaya, yanlış politikaları düzeltmeye ve tarımda adaleti yeniden tesis etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarım kredileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Tarım sektörünü doğrudan ilgilendiren önemli bir geri adım atıldı. Hazine destekli, sübvansiyonlu tarım kredilerinde çiftçi aleyhine yapılan faiz düzenlemesi, kamuoyunda oluşan yoğun tepki ve partimizin ısrarlı takibi sonucunda Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlükten kaldırıldı. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası üzerinden kullandırılan kredilerde faiz indirim oranlarını yarı yarıya azaltan, çiftçiye yaklaşık 10 puanlık ilave faiz yükü getiren düzenleme artık geçerli değil. Bu karar, üreticinin örgütlü itirazının ve muhalefetin sahadaki direncinin doğrudan sonucudur. Ancak bir gerçeğin de altını çizmek gerekiyor: Bu geri adım, bir düzeltmedir; kalıcı bir çözüm değildir.

"Geri adım atmak, doğru bir tarım politikası üretmek degildir"

CHP olarak ilk günden itibaren çiftçinin sesini duyurduk. Faiz oranlarındaki değişikliğin, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticileri üretimden koparacağını, borç yükünü çeviremeyen binlerce çiftçiyi daha büyük bir krize sürükleyeceğini defalarca dile getirdik. Bu süreçte üreticiler, kooperatifler ve ziraat odalarıyla birlikte sahada yürüttüğümüz çalışmalar, tepkilerin büyümesini ve sesin Ankara'ya ulaşmasını sağladı. Sonuç olarak iktidar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden sessiz bir geri adım atmak zorunda kaldı. Ama şunu açıkça söylüyoruz: Geri adım atmak, doğru bir tarım politikası üretmek değildir. Çiftçiye yüklenen ek faiz, zaten belini doğrultamayan üreticiyi tamamen borç batağına sürüklüyordu. Biz bu yanlışı daha yayımlandığı gün tespit ettik ve hem Meclis'te hem kamuoyunda gündeme taşıdık. Bugün geldiğimiz noktada, geri adım atılması sevindirici ama yeterli değil. Çünkü üretici hala artan mazot, gübre, yem, ilaç, enerji ve su maliyetleriyle mücadele ediyor. Faiz oranını düşürmek bir nefes olabilir ama bu nefes, uzun soluklu bir üretim politikasına dönüşmedikçe kalıcı bir çözüm sağlamaz. Bugün çiftçinin en temel sorunu yalnızca kredi faizi değildir. Üretim maliyetlerinin düşürülmediği, alım fiyatlarının garanti altına alınmadığı, kooperatiflerin güçlendirilmediği bir sistemde hiçbir düzenleme çiftçiye gerçek rahatlama getiremez.

CHP olarak çağrımız açık ve nettir: Tarımsal kredi faizlerinde kalıcı tavan oran belirlenmelidir. Geri ödemesiz dönemler uzun vadeli üretim planına göre düzenlenmelidir. Girdi maliyetlerinde doğrudan destek mekanizmaları devreye sokulmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri yeniden yapılandırılmalı, çiftçinin kurumu yeniden çiftçiye teslim edilmelidir. Hazine destekleri şeffaf, ölçülebilir ve adil şekilde üreticiye ulaştırılmalıdır. Son yıllarda tarım politikalarının günübirlik kararlarla yönetilmesi, Türkiye tarımını öngörülemez hale getirdi. Çiftçi üretip ne kazanacağını bilmeden tarlasına tohum atıyor. Kredi politikaları, destekleme ödemeleri ve alım fiyatları ise sürekli değişen kararlarla belirsizlik içinde kalıyor. Türkiye, tarımda yeniden planlamaya dönmek zorundadır.

"Üreticinin alnındaki ter kurumadan hakkını alacağı Türkiye'yi kurana kadar mücadelemiz sürecek"

Üretimden tüketime kadar zincirin her halkası devletin gözetimi altında ama piyasanın dengesi içinde yürütülmelidir. Şeffaf, adil ve uzun vadeli bir destek modeli kurulmadan, hiçbir geri adım çiftçinin yarasını sarmayacaktır. Bugün yaşanan geri adım, bir kez daha gösterdi ki çiftçi örgütlü olduğunda, muhalefet kararlı olduğunda iktidar geri çekilmek zorunda kalıyor. CHP olarak üreticimizin sesi olmaya, yanlış politikaları düzeltmeye ve tarımda adaleti yeniden tesis etmeye devam edeceğiz. Bu geri adım, çiftçinin emeğinin ve muhalefetin ısrarının bir sonucudur. Ama biz biliyoruz ki Türkiye tarımı için asıl ihtiyaç, geçici düzenlemeler değil, köklü bir yeniden yapılanmadır. Üreticinin alnındaki ter kurumadan hakkını alacağı bir Türkiye'yi kurana kadar mücadelemiz sürecek."