CHP'den Tarım Kredi Kooperatifleri Açıklaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bilanço rakamlarına ilişkin açıklamasıyla ilgili "'Kayıp yağlar' konusundaki sorularımıza hala tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır. Bu hususta kamuoyunu aydınlatacak net bir bilgilendirme yapılmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Tarım Kredi Kooperatiflerinin özkaynaklarının güçlendirilmesini ve ülke tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak, temel hizmet anlayışımızın bir parçasıdır. Üreticinin yanında, şeffaf ve kamu yararını gözeten kadrolarla hizmet etmeye kararlıyız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sosyal medya hesabından Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Adem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özkaynakların erimesini engelleme çabası içerisindeyiz"

"Tarım Kredi Kooperatifleri teşkilat yapısı; her biri ayrı tüzel kişiliğe sahip 1600'ü aşkın kooperatif, 17 Bölge Birliği ve bir Merkez Birliğinden oluşmaktadır. 1581 sayılı Kanun uyarınca, Türk çiftçisinin sermayesi ile kurulan bu yapı; değişir ortaklı, ülkemizde benzeri bulunmayan nitelikte bir sermaye kuruluşudur. Kooperatiflerin hukuki yapısı ve tabi oldukları yükümlülükler, Ana Sözleşme ile açıkça belirlenmiştir. Bu sebeple, çiftçinin sermayesini korumak adına, usulsüz uygulamalara bağlı olarak kooperatiflerin ve bağlı iştirak şirketlerinin zarar etmesiyle özkaynakların erimesini engelleme çabası içerisindeyiz.

"Stratejik öneme sahip şirketlerin önemli miktarda zarar ettiği gerçeği, bu yöntemlerle ortadan kaldırılamaz"

Bahse konu açıklamanızda yer alan bilanço rakamlarının; tüm şirketler ile Tarım Kredi'nin genel yapısının konsolide edilmesi yoluyla hazırlanması, gerçekte zararın kara dönüştürülmeye çalışılmasından ibarettir. Zira farklı tüzel kişiliklere sahip kooperatifler ve iştirak şirketleri için, Türk Ticaret Kanunu'na aykırı biçimde 'toplu' bir mali yapı açıklaması yapılması hukuken mümkün değildir. Aksi durumda, söz konusu bilançonun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına uygun şekilde faaliyet raporuyla birlikte kamuoyuna sunulması gerekmektedir. Eğer böyle bir bilanço mevcutsa, tarafımıza iletilmesi halinde gerekli değerlendirmeleri yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Öte yandan, Tarım Kredi iştiraki olarak kurulan ve stratejik öneme sahip şirketlerin önemli miktarda zarar ettiği gerçeği, bu yöntemlerle ortadan kaldırılamaz.

"Faaliyet raporları ve mali tablolarının uluslararası muhasebe standartlarına uygun sunulması zorunludur"

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraklerinin mal varlığı, ayrı tüzel kişilikleri haiz olmaları nedeniyle, hangi tüzel kişiliğin envanterine kayıtlıysa ona aittir. Nitekim, Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi'nden yapılan hisse devri de bu durumun açık bir örneğidir. Kooperatiflerin ve iştirak şirketlerinin mali tablolarının bağımsız denetimden geçmesi, günümüz muhasebe standartlarının bir gereğidir. Ancak, bağımsız denetim kuruluşlarının hatalı işlemlerle ilgili yönetime doğrudan müdahale yetkisi bulunmamakta; sadece mevcut durumu raporlamaktadır. Bununla birlikte, SPK düzenlemelerine tabi, ticari faaliyet yürüten ve Tarım Kredi sermayesiyle kurulmuş bağlı ortaklıkların faaliyet raporlarının hazırlanması ve mali tablolarının uluslararası muhasebe standartlarına uygun şekilde sunulması zorunludur.

"Üreticinin yanında, şeffaf ve kamu yararını gözeten kadrolarla hizmet etmeye kararlıyız"

Bu nedenle, kamuoyuna yansıyan büyük zararların gizlenmeye çalışıldığı ve hisse devirlerinin bu amaçla gerçekleştirildiği yönünde ciddi şüpheler oluşmaktadır. Özellikle 'kayıp yağlar' konusundaki sorularımıza hala tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır. Bu hususta kamuoyunu aydınlatacak net bir bilgilendirme yapılmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Tarım Kredi Kooperatiflerinin özkaynaklarının güçlendirilmesini ve ülke tarımının sürdürülebilirliğini sağlamak, temel hizmet anlayışımızın bir parçasıdır. Üreticinin yanında, şeffaf ve kamu yararını gözeten kadrolarla hizmet etmeye kararlıyız."