Polislerin Tebligat İçin Kapının Açılması Talebi Üzerine CHP Heyeti Tebligatı Görmek İstedi, Tebligat Gösterilmedi
CHP Genel Merkezi'nin tahliye edileceği iddiaları üzerine yaşanan gerginlikte Grup Başkanvekili Murat Emir, otopark kapısında polisle görüştü ve tebligat gösterilmeden kapının açılmasına karşı çıktı.
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi iddiaları üzerine sabah saatlerinde yaşanan gerginlik devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Deniz Yavuzyılmaz otopark kapısına giderek polisle müzakereye başladı.
Polisler, kapının açılmasını talep ederken Emir de "Önce tebligatı görmem gerek" dedi. Ancak tebligat gösterilmedi. Müzakere sürüyor.