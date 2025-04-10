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CHP'den Tahliye Açıklaması: 'Bu Daha Başlangıç'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, tutuklanan 273 gençten 102'sinin tahliye kararına ilişkin yaptığı açıklamada, mücadelenin süreceğini belirtti. 'Geride kimse kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkındaki tahliye kararına ilişkin, "Bu daha başlangıç. Geride kimse kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Sözümüz var; her şey çok güzel olacak" dedi.

Ulaş Karasu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı başlatılan protesto gösterilerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen 273 gençten 102'si hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karasu, "Hukuksuzca tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin ile birlikte 102 genç kardeşimiz tahliye edildi. Bu daha başlangıç. Geride kimse kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Sözümüz var; her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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