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CHP'den Soğan Üreticilerine Destek: Tarım Politikaları Eleştirildi

CHP'den Soğan Üreticilerine Destek: Tarım Politikaları Eleştirildi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, soğan üreticilerinin yaşadığı krizle ilgili olarak AKP'nin tarım politikalarını eleştirerek çiftçilerin haklarını savunacaklarını belirtti. Üreticinin maliyetinin altında ezildiğini ve iktidarın sözlerini tutmadığını vurguladı.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Soğan üreticilerinin isyanı, AKP iktidarının yıllardır süregelen tarım politikalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Üretici, alın terinin karşılığını alamıyor, maliyetinin altında fiyatlarla boğuşuyor, ithalatla eziliyor. Geçtiğimiz haftalarda sesini duyurmak için eylem kararı alan üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından 'Gereğini yapacağız' diyerek müdahale edilmiş ancak bu sözler, alışıldık şekilde, yine tutulmamıştı" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, "Soğan üreticilerinin isyanı, AKP iktidarının yıllardır süregelen tarım politikalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Üretici, alın terinin karşılığını alamıyor, maliyetinin altında fiyatlarla boğuşuyor, ithalatla eziliyor. Geçtiğimiz haftalarda sesini duyurmak için eylem kararı alan üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından 'Gereğini yapacağız' diyerek müdahale edilmiş ancak bu sözler, alışıldık şekilde, yine tutulmamıştı. Bu tavır, iktidarın üreticiye verdiği hiçbir sözü tutmadığını, çiftçiye olan ilgisinin sadece günü kurtarmakla sınırlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

"AKP, çiftçiye sadece seçim dönemlerinde hatırladığı vaatlerle yaklaşıyor ama iş icraata gelince ortada yoklar"

Adem, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, soğan üreticilerinin haklı eylemi karşısında 'Gereğini yapacağız' diyerek söz verdi ama o sözler kağıt üstünde kaldı. Ne fiyatlar düzeltildi ne maliyetin altında ezilen çiftçinin yanında duruldu. Bu iktidar üreticinin değil, ithalatçının yanında. Yıllardır bunu söylüyoruz; bugün çiftçimiz bir kez daha yaşayarak gördü. AKP, çiftçiye sadece seçim dönemlerinde hatırladığı vaatlerle yaklaşıyor. Ama iş icraata gelince ortada yoklar. Bu iktidar, bırakın çiftçiyi desteklemeyi, ona engel olan politikalarla üretimi baltaladı. Anayasal hak olan tarımsal destekleri ya hiç vermedi ya da eksik verdi. Çiftçinin borcu büyüdü, emeği karşılıksız kaldı. Bugün soğan üreticisinin yaşadığı kriz sadece bir ürünün değil, bütün bir tarım politikasının iflasının göstergesidir. Türkiye tarımda dışa bağımlı hale getirilmiş, üretici göz göre göre tasfiye edilmiştir."

"CHP olarak biz bu düzenin karşısındayız, çiftçimizin hakkını sonuna kadar savunacağız"

Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulunan Adem, sözlerine şöyle devam etti:

"Çiftçiyi susturmak, eylemini bastırmak sizin göreviniz değildir. Üreticinin sesini kısmaya çalışmak, eylem kırıcı tutumlar sergilemek, halkın ekmeğini küçültmektir. Çiftçinin itirazı bu ülkenin geleceğine yapılan bir çağrıdır. O sese kulak tıkayanlar değil, o sesi duyanlar bu ülkeyi ayağa kaldıracaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, soğan üreticisinin de, bu topraklarda alın teri döken her çiftçimizin de yanındayız. Eylem değil, üreticiye zulmeden bu anlayış değişmelidir. CHP olarak biz bu düzenin karşısındayız. Çiftçimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Üretimin, emeğin, alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin tarlalarında yeniden umut yeşerene kadar mücadelemiz sürecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
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