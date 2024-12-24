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CHP'den Skandal Okul Etkinliğine Tepki: Çocuklara Silah Verilmesi Yanlış

CHP'den Skandal Okul Etkinliğine Tepki: Çocuklara Silah Verilmesi Yanlış
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Konya'da bir okul etkinliğinde çocuklara oyuncak silah verilmesine tepki göstererek, bu uygulamanın eğitim ve milli değerlere aykırı olduğunu ifade etti. Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirerek çocukların eğitimi için daha yapıcı yöntemler benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Konya'daki bir okul etkinliğinde çocukların eline oyuncak silah verilmesine ilişkin "Okulda yeni yıl eğlencesi yapmak yasak ama çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giydirip katliam etkinliği yapmak serbest" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya'daki bir okulun yaptığı etkinlikte çocukların eline oyuncak silah verilmesine tepki gösterdi. Yücel'in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Okulda yeni yıl eğlencesi yapmak yasak ama çocukların eline silah verip IŞİD militanı gibi giydirip katliam etkinliği yapmak serbest... 18 Aralık Dünya Arapça Günü Etkinlikleri kapsamında Konya'da bir İmam Hatip Lisesi'nde çocukların eline silah verilerek yapılan bu skandal müsamere hangi milli ve kültürel değere sığmaktadır? Genç ve taze beyinleri, bilime ve fenne, yapay zekaya, robotik kodlama ve yazılıma, uzay araştırmalarına yönelik eğitmek varken; çocuklara çağ dışı yöntemlerle öfkeyi, şiddeti ve ilkelliği öğreten Yusuf Tekin, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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