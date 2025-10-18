CHP'den Şehir Hastaneleri Eleştirisi: 136 Milyar Lira Yük

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, şehir hastanelerine ilişkin yaptığı açıklamada, şehir hastanelerine ödenecek tutarları paylaşarak, "Sadece 2026 yılında, şirketlere 'Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler' başlığı altında 57 milyar 470 milyon 103 bin lira, 'Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli' başlığı altında ise 78 milyar 678 milyon 556 bin lira olmak üzere toplamda 136 milyar 148 milyon 659 bin lira ödenecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yazılı açıklamasında 6428 Sayılı Kanun kapsamında yapılan şehir hastanelerine ilişkin ödenekleri paylaştı. Bulut, "Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak' dedikleri şehir hastaneleri bugün halkın iliğini, kemiğini sömüren bir kara deliğe dönüşmüş durumda" dedi.

Kamu-özel iş birliği adı altında yürütülen şehir hastanesi projelerinin, halkın kaynaklarının özel şirketlere aktarıldığı devasa bir rant düzenine dönüştüğünü söyleyen Bulut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece 2026 yılında, şirketlere 'Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler' başlığı altında 57 milyar 470 milyon 103 bin lira, 'Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli' başlığı altında ise 78 milyar 678 milyon 556 bin lira olmak üzere toplamda 136 milyar 148 milyon 659 bin lira ödenecek.

"Bütçedeki her açık, ödenen her faiz, yapılan her kesinti, halkın cebinden çıkmaya devam edecek"

Bu devasa tutar, ülkenin sağlık bütçesinin önemli bir kısmının doğrudan özel sermayeye aktarılması anlamına geliyor. Üstelik bu sadece bir yıllık yük. Şehir hastaneleri projeleri, 25 yıl boyunca vatandaşın vergileriyle finanse edilmeye devam edecek. Yani halkın alın teriyle toplanan vergiler, yıllar boyunca bu sözleşmeler sayesinde yandaş şirketlerin kasalarına akacak. Her yıl katlanarak artan bu ödemeler, bütçe açıklarını büyütürken, kamu hizmetlerine ayrılması gereken kaynakları da tüketti. Artan faiz giderleri, döviz garantili sözleşmelerin getirdiği yükler ve şeffaf olmayan ihalelerle birlikte, ülke ekonomisi ağır bir kambur taşımaya mahkum edildi. Sonuç olarak, 'milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak' denilen şehir hastaneleri, hem devletin hem halkın sırtına dev bir borç yükü bindirdi. Kamu yararına olması gereken sağlık hizmetleri, birer ticari işletmeye, hastalar müşteriye dönüşürken; vatandaşın sağlığı değil, şirketlerin karı öncelikli hale geldi. Bu kirli düzen sürdükçe, bütçedeki her açık, ödenen her faiz, yapılan her kesinti, halkın cebinden çıkmaya devam edecek."