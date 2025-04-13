CHP'den Samsun'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi

Haber : Mehmet Oflaz/ Kamera: Ünal Aydın

(SAMSUN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Bugün Samsun'da, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı topraklardayız. Yüz yıl sonra, aynı hukuksuzluk ve haksızlıklara karşı bir kurtuluş arayabilmek için Samsun'dan ilk adımı atıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşması, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak ve gençlerin geleceğine sahip çıkmak için bugün burada ses yükseltiyoruz" dedi.

Taşcıer, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı topraklarda bulunulduğuna" dikkati çekti.

Samsun'un sadece bağımsızlığın sembolu değil, aynı zamada tarihin akışının değiştiği bir mekan olduğunu söyleyen Taşcıer, şöyle konuştu:

"O günlerde Türkiye'de yoksulluk, sefalet vardı tıpkı bugün olduğu gibi. O günlerde ülkeyi yönetenler kendi tahtını korumak için her türlü tavizi verdi, tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Kendi vatandaşlarına adeta düşman hukuku işleten bir anlayış nasıl Kurtuluş Savaşı'nı başlattıysa bugün de tarihin akışının aynı şekilde yaşandığını görüyoruz. O gün Atatürk, kurtuluş yolu bulmak için Samsun'da ilk adımı attı. Bugün, yüz yıl sonra, aynı hukuksuzluk ve haksızlıklara karşı bir kurtuluş arayabilmek için Samsun'dan ilk adımı atıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşması, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak, gençlerin geleceğine sahip çıkmak için bugün burada ses yükseltiyoruz."

Silivri'deki yol arkadaşlarımızın aileleri orada, ziyaretçiler oraya gelerek her birini aynı anda görebilme imkanı buluyorlar ancak iktidar düşman hukuku mantığıyla farklı yerlere götürerek adeta cezlandırmaya çalışıyor. Bütün bu hukuksuzluk ve haksızlıklara isyan ediyoruz. Ama günün sonunda bu baskılara rağmen hakkın ve hukukun kazanacağı Cumhurbaşkanı adayımızın yanımızda, sandığımızn önümüzde olacağı günleri hep birlikte getireceğiz."