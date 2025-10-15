CHP'den Sağlık Hakkı İçin Önerge: 10 Milyon Vatandaşa Darbe!

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yıl sonu itibarıyla yaklaşık 10 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olmasını Meclis gündemine taşıdı. Prim borcunu ödeyemeyen ya da prim borcu bulunan vatandaşların hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler için devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağını kaydeden Bulut, "Vatandaşın en temel hakkı olan sağlık hakkını elinden almak vicdansızlıktır. GSS prim borçları silinmeli, milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için yeni bir düzenleme yapılmalıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına önerge veren Bulut, doğuştan gelen en temel insan haklarından biri olan sağlık hakkının, yalnızca bireysel bir talep değil, devletin tüm vatandaşlarına karşı anayasal bir yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Anayasa'nın devlete, herkesin sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden eşit biçimde yararlanabilmesini sağlama görevini açıkça verdiğini hatırlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada, bu en temel hak ciddi biçimde tehdit altındadır. 18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen veya sigortalı bir işte çalışmayan vatandaşlara uygulanan, zorunluluk esasına dayalı Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alan yaklaşık 10 milyon vatandaş, aylık 780, yıllık 9 bin 360 TL olarak belirlenen prim borçlarını ödeyemedikleri için yıl sonunda sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 31 Aralık 2025 itibarıyla prim borcunu ödeyemeyen ya da prim borcu bulunan vatandaşlar hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler için devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır. İşsiz kalan yurttaşlar, eğitimini tamamlayıp iş bulamayan gençler, ekonomik krizin etkisiyle iş yerini kapatmak zorunda kalan ya da BAĞ-KUR'unu ödeyemeyen esnaf, üretim maliyetleri altında ezilen çiftçi, ev içi emeğiyle geçimini sağlamaya çalışan kadınlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri bu kararın doğrudan mağdurları olacaktır.

"Anayasa ihlal ediliyor"

Bu durum, yalnızca bireylerin değil, toplumun genel sağlığının da ciddi biçimde riske girmesi anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetine erişimin kısıtlanması; kronik hastalığı olan milyonlarca yurttaşın tedaviye devam edememesi, çocukların aşı ve koruyucu sağlık hizmetlerinden mahrum kalması, kadınların doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerine ulaşamaması gibi ağır sonuçlar doğuracaktır. Devletin görevi, sağlık hizmetlerini piyasalaştırmak değil, kamusal bir sorumluluk anlayışıyla her vatandaşa eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir biçimde sunmaktır. Ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkını elinden almak, sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa'nın açık hükümlerinin ihlalidir. Sağlık hakkı pazarlık konusu yapılamaz, gelir durumuna ya da prim borcuna bağlanamaz. Herkesin, her koşulda sağlık hizmetine erişebilmesi devletin asli görevidir. Bu nedenle, bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmesi, prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanmasını güvence altına alacak kalıcı bir düzenleme yapılması zorunludur. Milyonlarca yurttaşın sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Devletin görevi, vatandaşının sağlığını korumak ve herkes için eşit sağlık hizmeti sunmaktır."

Bulut, Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için yeni bir düzenleme yapılması gündemde midir? 31 Aralık 2025 itibarıyla kaç vatandaşın GSS prim borcu bulunmaktadır? SGK'ye toplam borç ne kadardır? Kaç vatandaş sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır?

Daha önce hiç gelir testi yaptırmayan kaç GSS sigortalı, 31.12.2025 tarihi itibariyle gelir testine başvurmuştur? Kaç vatandaş yapılandırma sonrası GSS borcunu ödemiştir? Bu tutar ne kadardır? Gelir testine başvuran kaç vatandaşın hane içindeki gelirleri asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden azdır?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle kaç vatandaş GSS borçları nedeniyle yasal takibe alınmıştır? GSS prim borcu bulunan yükseköğretim (üniversite) mezunu, ortaöğretim (lise) mezunu, esnaf sayısı nedir? GSS borçlarının silinmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?"