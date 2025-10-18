CHP'den Pos Cihazları ile Kara Para Aklama Operasyonuna Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, pos cihazları aracılığıyla kara para aklayan şirketlere yönelik yapılan son operasyonda yaklaşık 47 milyar TL'nin üzerinde işlem yapıldığının belirtildiğine dikkati çekerek, "Büyük işlemleri yapan şirketler, imtiyazlı pos cihazı veren bankaların yöneticileri ve bunların siyasi bağlantılarına dokunulmuyor. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için mi bu göstermelik operasyonlar yapılıyor? Türkiye yönetilemiyor, aynı zamanda egemenliğini de kaybediyor. Meşruiyetini Beyaz Saray'da arayanlar ile onların verdiği tavizlerin, kara para organizatörlerinin hesabını bu millet çok yakında soracaktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pos cihazları aracılığıyla kara para aklayan şirketlere yönelik son operasyonlara ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Pos cihazı ile kara para aklayan şirketlere operasyonlar devam ediyor. Bu konu hakkında yıllardır yaptığımız uyarıların ne kadar doğru olduğu tekrar teyit edildi. Kara para aklama tüm dünyanın en büyük problemlerinden birisi ve maalesef Türkiye burada ön sıralarda bulunuyor. Dünyada pos cihazı ile kara para aklama denilince de akla Türkiye geliyor. Yıllardır uyarıyoruz, on milyarlarca dolarlık işlemler günü gelir şantaj için kullanılır.

İstanbul Laleli'de son yapılan operasyonda pos cihazları ile 47 milyar TL'nin üzerinde işlem yapıldığı belirtiliyor. Buradaki meblağ yaklaşık 1,2 milyar dolara denk geliyor. Oysaki 2019'dan bu yana yapılan pos cihazı tefeciliği ile 120 milyar dolar civarında işlem yapıldı. Bu operasyonlar göstermelik hale geliyor. Büyük işlemleri yapan şirketler, imtiyazlı pos cihazı veren bankaların yöneticileri ve bunların siyasi bağlantılarına dokunulmuyor. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için mi bu göstermelik operasyonlar yapılıyor?

Erdoğan'ın ABD ziyareti Türkiye için siyasi, iktisadi ve diplomatik büyük bir hezimettir. Gelecekte bu ziyaret tıpkı Osmanlı'nın kapitülasyonları gibi anılacaktır. ABD'nin diplomatik şantaj yaptığı bir gerçek ve bunların arasında elbette ki pos cihaz ile kara para aklama da vardır. Türkiye yönetilemiyor, aynı zamanda egemenliğini de kaybediyor. Meşruiyetini Beyaz Saray'da arayanlar ile onların verdiği tavizlerin, kara para organizatörlerinin hesabını bu millet çok yakında soracaktır."