CHP'den Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir tehdide, hiçbir saldırıya boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Genel Başkanımız Özgür Özel'in durduğu yer, bu halkın umudu, adaletin ve eşitliğin sesidir. Bu kararlılığı ne sokakta ne sarayda durdurabilirsiniz" dedi.

Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırı, münferit bir olay değil; iktidarın sistemli şekilde beslediği şiddet kültürünün, nefret siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur. Bu ülkede muhalefeti şeytanlaştıranlar, CHP'yi düşman gibi gösterenler, bugün yaşananların sorumluluğundan kaçamaz. Bu saldırı, sadece Özgür Özel'e değil; ifade özgürlüğüne, demokratik siyasete, toplumsal barışa ve halkın iradesine yönelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir tehdide, hiçbir saldırıya boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Genel Başkanımız Özgür Özel'in durduğu yer, bu halkın umudu, adaletin ve eşitliğin sesidir. Bu kararlılığı ne sokakta ne sarayda durdurabilirsiniz."