CHP'den Özgür Özel'e Soruşturma Tepkisi

CHP'den Özgür Özel'e Soruşturma Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmayı eleştirerek, partinin lideriyle birlikte her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Adem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kumpasları tek tek çürüteceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, sonuna kadar her türlü mücadeleye hazırız. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.