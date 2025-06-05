CHP'den Özgür Özel'e Soruşturma Tepkisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Adem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kumpasları tek tek çürüteceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde, sonuna kadar her türlü mücadeleye hazırız. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.