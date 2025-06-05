CHP'den Özgür Özel'e Soruşturma Tepkisi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı görevini yapan kişi hukuku sürekli olarak çiğneyip düşman ceza hukuku uyguluyorsa, bir gün hesap vereceğini söylemek bizim görevimizdir Akın Gürlek!"