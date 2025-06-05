CHP'den Özgür Özel'e Başlatılan Soruşturmaya Tepki

CHP'den Özgür Özel'e Başlatılan Soruşturmaya Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Başkan Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmanın siyasetleştirilmiş yargının bir örneği olduğunu belirtti. Bulut, bu durumu eleştirerek yargının iktidarın sopası haline geldiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Yargının tamamen siyasallaştığının, iktidarın sopası haline geldiğinin göstergesidir. Bu düzende hukuk yok, düşman hukuku var" ifadelerini kullandı.

Özel hakkında, dün Gaziosmanpaşa'daki mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, sosyal medya hesabından soruşturma başlatılmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, Akın Gürlek'i eleştirdi diye re'sen soruşturma açmak; yargının tamamen siyasallaştığının, iktidarın sopası haline geldiğinin göstergesidir. Bu düzende hukuk yok, düşman hukuku var. Eleştiriye tahammül edemeyen, soruşturmayla susturmaya çalışan bir yargı, adalet dağıtamaz. Yargı, iktidarın sopası değil, halkın güvencesi olmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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