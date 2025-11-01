CHP'den Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Eleştiri: ' Bankalara Neden Dokunulmuyor?'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği üzerinden kara para aklandığı gerekçesiyle el konulan Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye ilişkin "Ömer Duman ve İbrahim Hakkı Polat'ın yolu Ozan Özerk gibi bir isimle nasıl kesişti? Ozan Elektronik Para'da Saray'ın 'kıdemli' danışmanlarından birisinin birinci derecede yakını çalışıyor mu? Ozan Elektronik Para burada tek başında tefecilik ve kara para işlerini yapmadı. Finansal teknoloji hizmetlerini bankalara verdi ve o bankalar pos cihazlarını kullanarak kara para ve tefecilik işlerini yürüttüler. Bu bankalara neden dokunulmuyor?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği üzerinden kara para aklandığı gerekçesiyle el konulan Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karabat'ın "100 milyar dolarlık pos cihazı vurgununda kimler korunuyor" başlıklı paylaşımı şöyle:

"Yasa dışı bahis ve pos tefeciliği ile kara para akladığı gerekçesi ile Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye el konuldu. Ancak burada esas aktörler korunmaya devam ediyor. Son üç yıldır defalarca dile getirdiğim pos cihazı ile kara para aklama konusu tek tek gün yüzüne çıkıyor. En az 100 milyar dolarlık bir vurgun sistemi inşa edildi. Burada bankalar, bürokrasi, Kapalıçarşı, fintekler organize şekilde görev aldı. Son dönemde bazı kuyumcu ve döviz bürolarına da operasyon yapıldı. Ancak kilit banka yöneticileri ve siyasi uzantılara dokunulmadı.

"Ozan Özerk'in yanında kimler var?"

Ozan Elektronik Para'nın kurucusu Ozan Özerk'e bakalım: 810 bin offshore hesabın ayrıntılarını ifşa eden bir rapor olan 'Offshore leaks' web sitesinde bulunan şirketlerde Ozan Özerk'in ismi sık geçiyor. Özerk'in 2014'te Malta'daki bir şirkette yönetici olduğu görülüyor. Ozan Özerk'in ilişkiler ağı İngiltere, Norveç, Malta, Kıbrıs ve Türkiye'yi kapsıyor. Türkiye'de yasadışı bahis işleri yapmış olan ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanan Anıl Uzun ile Ozan Özerk, offshore şirketlerde ortaklık ve yöneticilik yapmışlar. Anıl Uzun, İngiltere'de yaşıyor ve yasa dışı bahis işlerinde dünya çapında ismi bilinen bir kişi. Anıl Uzun ile Halil Falyalı arasında ilişki olduğundan da söz ediliyor. Gazeteci Murat Ağırel bunlara ayrıntılarıyla değinmişti. Ozan Özerk işte böyle karanlık bir ismin yanında yetişti ve bir anda Türkiye'ye gelip fintek şirketi kurdu. Onun kurduğu şirket de her türlü izni aldı ve pos cihazı üzerinden tefecilik işlemlerine başladığı belirtiliyor. Peki, Ozan Özerk'in yanında kimler var? Ozan Elektronik Para'nın yönetim kurulundaki iki isme dikkatinizi çekmek isterim. Ömer Duman, 1989 yılında Maliye Bakanlığı'nda başlayan kariyerinde, Muhasebat Genel Müdürü, Sayıştay Başsavcılığı, Müsteşar Yardımcılığı ve Merkez Bankası Banka Meclisi ile Para Politikası Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2015 yılında AKP'den Sivas Milletvekili aday adayı oldu.

"Bu bankalara neden dokunulmuyor?"

İkinci isim İbrahim Hakkı Polat. Baş Hesap Uzmanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Daire Başkanlığı, MASAK Başkan Yardımcılığı ve MASAK Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Bürokraside Polat'ın AKP'li olduğu bilinmektedir. Ömer Duman ve İbrahim Hakkı Polat'ın yolu Ozan Özerk gibi bir isimle nasıl kesişti? Ozan Özerk'in geçmişte yaptıkları ortadayken fintek faaliyet izinlerini nasıl alabildi? Ozan Elektronik Para'da Saray'ın 'kıdemli' danışmanlarından birisinin birinci derecede yakını çalışıyor mu? Ozan Elektronik Para burada tek başında tefecilik ve kara para işlerini yapmadı. Finansal teknoloji hizmetlerini bankalara verdi ve o bankalar pos cihazlarını kullanarak kara para ve tefecilik işlerini yürüttüler. Bu bankalara neden dokunulmuyor?"