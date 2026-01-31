Deniz Yavuzyılmaz: 7 Otoyolun Özelleştirilmesi İçin Fizibilite Çalışması Yaptırıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği 7 otoyolun 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını öne sürdü.

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği bazı otoyolların özelleştirilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü iddia etti. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin gizlediği ikinci özelleştirme planını ortaya çıkardık! Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ücretli olarak işlettiği İstanbul (1.Bölge), İzmir (2.Bölge), Ankara (4.Bölge), Mersin (5.Bölge)'deki; 7 Otoyolun 7'sinin birden 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettik. AKP'nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirket: BTY Construction Cost Consultants Co. (Kuzey Amerika merkezli)

Özelleştirilmesi planlanan 7 Otoyol: KGM Avrupa Otoyolu, KGM Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu, Adana-Gaziantep Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu. AKP, genel seçim öncesinde; önden toplu para tahsil etmenin peşinde! Peki özelleştirmenin rantı ne kadar? Yaklaşık 17 Milyar 663 Milyon Dolar!

Ayrıca bu özelleştirmeyle; KGM'nin bünyesindeki binlerce işçi ve memur zorunlu olarak kurum dışına itilecek, kurum göz göre göre çökertilecektir. Devasa rantı nasıl hesapladım? 2024 yılı otoyol gelir-gider verilerinin dolar karşılıklarına göre özelleştirilmesi planlanan 7 Otoyolun; Geliri toplamı: 337 Milyon 789 Bin Dolar. Gider toplamı: 161 Milyon 153 Bin Dolar. Yıllık net gelir toplamı: 176 Milyon 635 Bin Dolar

25 yıllık özelleştirme sürecinde planlanan net gelir: 4 Milyar 415 Milyon Dolar. 7 Otoyoldaki araç geçişi toplamı yıllık 405 milyon adet olup, AKP, bu özelleştirme planıyla, milyonlarca vatandaşı yandaş şirketlerin zorunlu müşterisi yapmanın peşinde. Bu da özelleştirmenin faturasının yine vatandaşa ödetileceğinin kanıtıdır.

Peki özelleştirme sürecinde; 7 Otoyoldaki araç geçiş ücretlerine ne kadar zam yapılması bekleniyor? Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bu 7 Otoyolda; kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti 0,84 TL'dir. Aynı bölgelerde özel sektörün işlettiği, Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda ise kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti 3,45 TL'dir. Özel sektörün işlettiği Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda, 3,45 TL'lik kilometre başına ortalama araç geçiş ücreti baz alındığında;

Devletin işlettiği 7 Otoyolun, 0,84 TL olan kilometre başına ortalama araç geçiş ücretine yaklaşık %300 oranında zam yapılması bekleniyor. 7 Otoyolun araç geçiş ücretlerinde yapılacak yüzde 300'lük artışla 25 yıllık net gelir: 17 Milyar 663 Milyon Dolar. Güncel kurla 768 Milyar Lira. Bunun adı vatandaşı soymaktır! Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş ve devletin yüksek karla işlettiği bu otoyolları özelleştirmek halk düşmanlığıdır!"