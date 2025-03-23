CHP'den Olağanüstü Kurultay Açıklaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından olağanüstü kurultay başvurusunun iptal edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel, CHP Tüzüğü'nün kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak partiyi Olağanüstü Kurultay'a götürme kararı aldığını açıklamıştı.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" dedi.