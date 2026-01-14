Haberler

Burhanettin Bulut'tan "Öğrenci Gelişim Raporu" Tepkisi: "Cumhuriyetimizin Kurucusunu Eğitimden Silmeye Kimsenin Hakkı Yoktur"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Milli Eğitim Bakanlığı'nın karneyi kaldırarak geçiş yaptığı 'Öğrenci Gelişim Raporu' uygulamasında Atatürk ve Türk bayrağının kaldırılmasını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1'inci ve 2'nci sınıflarda karneyi kaldırarak geçtiği "Öğrenci Gelişim Raporu" uygulamasında Atatürk'ün ve Türk bayrağının kaldırılmasına tepki göstererek, "Karneyi kaldırabilirsiniz, formatı değiştirebilirsiniz; ama Cumhuriyet'imizin kurucusunu ve bu ülkenin simgesini eğitimden silmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 1. ve 2. sınıflarda karneyi kaldırıp 'Öğrenci Gelişim Raporu' uygulamasına geçiyor. Pedagojik değişiklik bahanesiyle yapılan bu düzenlemede Atatürk'ün ve bayrağımızın kaldırılması kabul edilemez. Atatürk ve bayrak bu milletin ortak değeridir. Karneyi kaldırabilirsiniz, formatı değiştirebilirsiniz; ama Cumhuriyet'imizin kurucusunu ve bu ülkenin simgesini eğitimden silmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
