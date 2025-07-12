CHP'den Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı

CHP'den Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı
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CHP Ladik İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İlçe Başkanı Samet Dilmen, birlik ve beraberlik mesajı vererek oruçların kabul edilmesini diledi.

CHP Ladik İlçe Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

CHP İlçe Başkanı Samet Dilmen, kent meydanında dağıtılan aşurenin İslam alemine birlik ve beraberlik getirmesini diledi.

Muharrem ayında tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulunan Dilmen, "Aşure ikramımız ile milletimizin ortak değerleri, bu günlerin kutsallığı bir kez daha hatırlatılmıştır. Desteği olan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Aşure dağıtımına Samsun CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ ile Ladik Kadın Kolları Başkanı Fatma Coşkunsu da katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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