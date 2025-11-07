CHP'den Motokuryeler Buluşması... Motokurye Karakoç: "Biz Her Sokağa Çıktığımızda Ailelerimizle Vedalaşıyoruz Çünkü Bir Daha Bu Şansımız Olmayabilir"

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Emeğin Türkiyesi Motokuryeler Buluşması"nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Motokuryeler görünürde kendi hesaplarına çalışan özgür bireyler ancak gerçekte mesaisiz, güvencesiz görünmez işçiler haline dönüşmekte" dedi. Motorlu Kurye İşçiler Derneği Yöneticisi Engin Karakoç, "Bizler de maden işçileri ile neredeyse aynı noktaya geldik. Bizler artık vahşice katledilme riskini alarak, trafikte geçireceğimiz kazaların riskini alarak sokağa çıkıyoruz. Biz her sokağa çıktığımızda ailelerimizle vedalaşıyoruz çünkü bir daha bu şansımız olmayabilir. Bizi yok saymaya devam ettikçe onlar biz var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması"nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, PM üyesi Berna Özgül'ün ağabeyi motokurye Samet Özgül'ün ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "1980'lerden itibaren başlayan esnekleşme ve taşeronlaşma dalgası 2000'lerden itibaren dijitalleşme ile birlikte yeniden üretildi. Pandemi ile birlikte çalışma hayatında bir kırılma yaşandı. Uzaktan çalışma, esnek istihdam, bağımsız çalışma gibi modeller birer yenilik gibi sunuldu. Ancak bu belirsizlik ve güvencesizlik içinde daha da derin bir bağımlılık yarattı. Emeğin sınırları kalkarken sömürünün sınırları genişliyor. İşte motokuryeler bunun en çarpıcı örneklerinden biri" dedi.

Taşcıer, şunları kaydetti:

"Motokuryeler gerçekte mesaisiz, güvencesiz görünmez işçiler haline dönüşmekte"

"Bugün motokuryeler görünürde kendi hesaplarına çalışan özgür bireyler ancak gerçekte mesaisiz, güvencesiz görünmez işçiler haline dönüşmekte. Biz CHP olarak motokuryelerin yaşadığı sorunların farkındaydız ve özellikle son dönemlerde motokurye kullanıcılarına gerçekleşen ön yargı dalgasının yükseldiğini görüyoruz Bu nedenle PM üyemiz Berna Özgül'ün önderliğinde motokuryelerin bizzat İstanbul'da, Eskişehir'de, Ankara'da ve Türkiye'nin birçok ilinde giderek sorunları dinledik ve onların talepleri ile çözüm önerisi oluşturduk. Birazdan Berna Özgül hem hayatını kaybeden motokurye emekçisinin ailesi olarak ama aynı zamanda sorunları inceleyen biri olarak izlenimlerini bizimle paylaşacak.

Onun dışında sosyal koruma dışına itilmiş modern işçiler olarak tanımladığımız iki motokurye arkadaşımız da yaşadıkları sorunları bizlerle paylaşacak. Bu gerçekler ışığında Sayın Genel başkanımız Özgür Özel, motokuryelerinin sesi olacak ve CHP'nin çözüm önerilerini sizlerle paylaşacak. Biz inanıyoruz ki bu ülkede emek örgütlü gücü ile, dayanışma ile ve adalet talebi ile hak ettiği yere bir gün ulaşacak."

Motokurye Aydoğdu: "Biz kadın diye eve müşteriler eve çağırmasın, trafikte bizi sıkıştırmasınlar"

Motokuryelerin örgütlenme mücadelesinde aktif rol alan motokurye Sedef Seval Aydoğdu da kadın motokuryelerin sorunlarına değinerek, "Ben kadın olarak yaşadığımız zorluklardan bahsetmek istiyorum Biz kadın kuryeler pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Biz kadınız diye bize eve çağırmasınlar paket servis götürdüğümüz müşteriler ya da trafikte bize sıkıştırmasınlar biz sadece kadınız diye. Bunun için zihniyetin değişmesi gerekiyor. Bu zihniyetin değişmesi için elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

Dernek Yöneticisi Karakoç: "Siz canınızla uğraşıyorsunuz ve size hala işini yapabiliyor musun diye soruyorlar"

Motorlu Kurye İşçiler Derneği Yöneticisi Engin Karakoç ise motokuryelerin sorunlarını şöyle anlattı:

"Sisteme baş kaldıran arkadaşlarımızın kapanan hesapları var öncelikle bunun açılmasını istiyoruz. Yemek Sepetinde biz bu sorunları yaşıyoruz. Bir sonraki talebimiz motokurye kazaları ile alakalı. Bizler bir kaza yaptığımız zaman 2 ay yatakta yatıyoruz. Bu yüzden maddi ve manevi olarak zorluk yaşıyoruz. Bizler de dayanışma içerisinde bu sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz ama aslında bunu yapması gereken karşı taraftaki firmalar. Bu sorunlara çözüm bulunması gerekiyor. Kaza destek ekibi olmalı Trendyol, Yemeksepeti gibi tüm platformlarda. Bize şu soruluyor kaza yapıyoruz, yerde yatıyoruz canlı destek diye bir birim koymuşlar buraya yazıyoruz. Bize sordukları ilk şey paketi teslim edip edemeyeceğimiz. Bir insafsızlık ve vicdansızlıktır. Düşünsenize siz canınızla uğraşıyorsunuz ve size hala işini yapabiliyor musun diye soruyorlar.

"30 kilonun 15-20 kilo bandına çekilmesini istiyoruz çünkü canımızı riske atmak istemiyoruz"

Yağmurlu bir havada ben 20 kilometre yol gidersem benim kaza riskim artıyor. Bununla alakalı bir çözüm bekliyoruz. Artan maliyetlere göre ücretlerin yeniden düzenlenmesi lazım. Ücretlerde bir şeffaflık yok zaten ve düşük. Cebimde bir şey kalmıyor sonunda.

Bölgelerin daraltılması ile alakalı kendi kafalarına göre yapıyorlar. Sistemde değişiklik yapıyorlar. Buna da karşıyız. Bu paketi taşıyan bizleriz, biz biliyoruz sahada bu işi deneyimleyenler biziz. Bu yüzden işi yapan firmaların kuryelere danışması ve ortak bir mutabakat halinde karar alınmasını istiyoruz. Market siparişlerini de taşıyoruz aynı zamanda. 30 kiloluk bir yasal sınır var ancak bu aşılıyor zaten. Bu 30 kilonun 15-20 kilo bandına çekilmesini istiyoruz çünkü canımızı riske atmak istemiyoruz.

Uygulamada da hatalar var. Yapay zeka ile bu iş yürümez. Herhangi bir mobbinge maruz kaldığımızda bunu hemen bildirebilmeli ve karşı tarafta bir denetim mekanizması kurulmalı. Biz üst yöneticilerimiz tarafından çok fazla mobbing gördük. Ancak tamamen manipülatif cevaplar altık, bizi geçiştirdiler. Siparişlerin yürüyerek taşınmasının imkansız olduğu siteler var.

Bizler de maden işçileri ile neredeyse aynı noktaya geldik. Bizler artık vahşice katledilme riskini alarak, trafikte geçireceğimiz kazaların riskini alarak sokağa çıkıyoruz. Biz her sokağa çıktığımızda ailelerimizle vedalaşıyoruz çünkü bir daha bu şansımız olmayabilir. Bizi yok saymaya devam ettikçe onlar biz var olmaya devam edeceğiz."

"Biz artık hiçbir genç bir teslimat sırasında hayatını kaybetmesin istiyoruz"

CHP PM Üyesi Berna Özgül de şöyle konuştu:

"Ağabeyim Samet Özgül'ün canice katledildiği günün üzerinden tam 3 yıl geçti ama hala adalet yerini bulmadı. Trendyol Go motokuryesiydi. Okurken harçlığını çıkarmaya çalışan binlerce kişiden biriydi. 5 Kasım 2022'de trafikte ışık ihlali yapan bir aracı uyardığı için canice saldırıya uğradı ve 7 Kasım'da hayatını kaybetti. İlk olarak onun sayesinde tanıdım motokurye emekçilerini, adaletsiz vergi düzenini, paket başına aldıkları ücret ile geçinmek zorunda kalanları. Motorun her türlü masrafı, yakıt ve ne yazık ki ölüm bile sizin üzerinizde. Bu sistemde karlar büyürken emekçilerin ücretleri azalıyor. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Bugün sadece Samet Özgül için tüm motokuryeler için mücadele ediyoruz. Biz artık hiçbir genç bir teslimat sırasında hayatını kaybetmesin, hiçbir kardeş mahkeme kapısında 'adalet bu mu?' diye haykırmasın istiyoruz" ifadesini kullandı.