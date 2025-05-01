CHP'den Mısır İthalatına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, mısır ithalatı kararına tepki göstererek, "Tıpkı Taksim'i 1 Mayıs'a yasakladıkları gibi, bu ülkenin toprağını da üreticisini de fiilen yasaklıyorlar, tarımı bitiriyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem yaptığı yazılı açıklamada, dün Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle, 1 milyon ton mısırın sıfır gümrük vergisiyle ithalatına onay verildiğini belirterek, bunun "üreticiye ihanet, ithalat lobilerine kıyak" olduğunu ifade etti.

Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

"1 Mayıs öncesinde yayımlanan bu kararın manidar olduğunu düşünüyoruz. Emek Bayramı'nda yerli üreticiye değil, yabancı şirketlere kıyak geçildi. Gümrük vergisi sıfırlanarak 1 milyon ton mısır ithalatına kapılar sonuna kadar açıldı. Bu kararı alanlar, sonra çıkıp bu ülkenin en büyük tarım ekonomisine sahip olduğunu iddia ediyor. Peki bu nasıl bir ekonomi ki kendi çiftçisini desteklemiyor, kendi üreticisini yok sayıyor? Tıpkı Taksim'i 1 Mayıs'a yasakladıkları gibi, bu ülkenin toprağını da üreticisini de fiilen yasaklıyorlar. Tarımı bitiriyorlar.

"Bu karar, alın teriyle üreten milyonlarca çiftçimize açık bir ihanettir"

Bu karar, alın teriyle üreten milyonlarca çiftçimize açık bir ihanettir. 1 Mayıs arifesinde alınmış olması da, bu iktidarın emeğe ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. 1 Mayıs arifesinde alınan bu karar, iktidarın emeğe verdiği değeri açıkça göstermektedir. Alın teriyle üreten milyonlarca çiftçi ayakta kalmaya çalışırken, milyon tonluk ithalatla yabancı çiftçiye bayram ettiriliyor. İktidar, emekçiye vereceği desteği, ithalatçı şirketlere peşkeş çekiyor. Bu karar, yalnızca bir ekonomik tercih değil, aynı zamanda bir siyasi tavırdır. Bu iktidar, bu ülkenin üreticisine değil, dışarıdaki tüccarlara güveniyor. Halkı yoksulluğa, çiftçiyi iflasa mahküm eden bu ithalat sevdasından derhal vazgeçin."